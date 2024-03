CASTELLABATE, COMINCIATI I LAVORI SUL LUNGOMARE

Sul Lungomare di Santa Maria sono iniziati i lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria della passeggiata. L’intervento, finanziato con un importo complessivo di poco inferiore ai 45mila euro, rientra in un più ampio progetto di restyling della zona che è di particolare interesse a livello turistico e paesaggistico. Le attività riguarderanno il rifacimento e il ripristino della pedana in legno, che con il trascorrere del tempo e l’esposizione agli agenti atmosferici, è stata oggetto di fenomeni di deterioramento.

L’obiettivo dell’intervento è quello di dare maggior decoro alla passeggiata, garantendo la realizzazione di una passerella totalmente sicura e fruibile a tutti. I lavori saranno eseguiti a tratti, procedendo alla sostituzione delle parti strutturali non più idonee, in modo tale da non arrecare disagi a cittadini e turisti che ogni giorno frequentano l’area.

