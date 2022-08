Uomo delle istituzioni di lungo corso Carmine Di Biasi, era andato in pensione proprio da comandante fiduciario dei vigili urbani di Agropoli, ma dopo un anno e mezzo non ha saputo resistere al richiamo del sindaco Marco Rizzo a Castellabate il quale lo ha indicato quale comandante dei vigili urbani nella città di Benvenuti al sud. La spinta di Alfieri c’è stata anche perché l’attuale sindaco di Capaccio Paestum ha avuto modo di apprezzarlo nei suoi 10 anni di sindacato ad Agropoli e lo ha consigliato a Marco Rizzo di cui, come è noto, è grande sponsor. Il tutto s’inserisce sempre nell’articolato ma verosimile progetto di Alfieri di fare, per l’unione dei comuni, un unico corpo di polizia inglobando anche Agropoli per “fottere” Maurizio Cauceglia notoriamente in sosta sui coglioni dello stesso Franco Alfieri. Un escamotage di cui, probabilmente, il nuovo comandante di Castellabate Carmine Di Biasi è ignaro.

IL COMUNICATO DEL COMUNE DI CASTELLABATE

BENVENUTO AL NUOVO COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Castellabate dà il benvenuto al nuovo Comandante della Polizia Municipale il Colonnello Carmine di Biasi. La Polizia Municipale vigila e opera sul nostro territorio a favore del decoro urbano, del rispetto delle regole, dell’incolumità e sicurezza pubblica, nonché tutela dei singoli cittadini. Insediato oggi a comando di questo corpo ne guiderà, disporrà e coordinerà ogni intervento e operazione.

“Con immenso piacere diamo il benvenuto al nuovo Comandante della Polizia Municipale. Questo corpo da sempre a supporto, tutela e salvaguardia del territorio e della pubblica incolumità verrà egregiamente guidato e diretto dal Dott. Carmine di Biasi. Sono sicuro e certo che continueremo ad operare per il territorio con sinergia e collaborazione. Di nuovo congratulazioni al neo comandante Carmine di Biasi” dichiara il sindaco Marco Rizzo.

L’EMOZIONE DI CARMINE DI BIASI, LE SUE PAROLE

. Non pensavo – confessa – di dovermi mettere di nuovo a lavoro, piuttosto stavo iniziando a godermi un po’ i miei nipoti e stavo facendo qualche bagno al mare. Ma l’altro giorno ho ricevuto la telefonata del sindaco di Castellabate, Marco Rizzo, che mi ha chiesto di dare una mano a Castellabate, dove il Comando di polizia municipale è rimasto senza guida. Non me la sono sentita di dire di no, in me è sempre vivo e forte il senso delle Istituzioni e se posso dare un ausilio alla collettività lo faccio con piacere». Di Biasi ha poi spiegato: «Inutile dire che dopo il sindaco, mi hanno contattato anche il vice, così come i futuri colleghi, che conosco quasi in toto per invogliarmi ad accettare, ma in fondo lo avevo già fatto». Cosa si aspetta? «Dopo aver lavorato quaranta 40 anni ad Agropoli di cui gli ultimi due come comandante, mi troverò a lavorare su un territorio sempre a vocazione turistica, ma magari con dinamiche un po’ più semplici, almeno così mi dicono. In ogni caso, metterò al servizio di quella comunità la mia esperienza e il mio equilibrio, certo di fare un buon lavoro».

«Avendo assunto altri dieci vigili stagionali abbiamo pensato l comandante Di Biasi in virtù della sua esperienza e siamo contenti che abbia accettato», le parole del sindaco Marco Rizzo.

Apprezzato e stimato, Di Biasi ha lasciato il segno nella cittadina di Agropoli, in cui vive con la famiglia. Sempre disponibile, dopo la pensione ha prestato servizio per un anno quale coordinatore dell’azienda consortile Agropoli Cilento Servizi. Ora un’altra esperienza lo attende.

«Mi inorgoglisce – confessa Carmine Di Biasi – il fatto che ancora oggi qualcuno si ricordi di me, segno che hanno apprezzato quanto da me fatto ad Agropoli. Sono certo che anche questa di Castellabate sarà un’altra bella pagina da vivere e poi raccontare». L’impegno per ora sarà fino a dicembre 2022, ma non è escluso che possa prorogarsi per altri mesi (quelli consentiti dalla legge) fino al reperimento del nuovo comandante. E’ previsto solo un rimborso delle spese. Un ruolo sicuramente non semplice in quanto si troverà a guidare ventidue vigili urbani (12 effettivi e 10 ausiliari) nel momento di maggiore affluenza turistica, il mese di agosto, caldo sotto ogni punto di vista. Ma per lui che è abituato ad una città di 22mila abitanti, che in estate quantomeno vede raddoppiare le presenze, dovrebbe risultare una passeggiata, o quasi.