CASTELLABATE, DE CRESCENZO INCANTA A VILLA MATARAZZO E DOMANI ARRIVA CASAGRANDE

Eduardo De Crescenza voce storica e imponente nella musica leggera italiana ha incantato tutti a Villa Matarazzo a Castellabate il 20 di agosto. Una performance di grandissimo livello di una delle voci più ascoltate icona di eleganza ed espressione di moderna classicità, In scena “Avvenne a Napoli, passione per voce e piano”, un concerto che interpreta per la prima volta la canzone classica napoletana tra il 1800 ed il 1950 per raccontare alle nuove generazioni il momento in cui la canzone divenne arte. La sua voce inconfondibile è stata accompagnata dal pianoforte talentuoso e internazionale di Julian Oliver Mazzariello.

Il pubblico è andato in visibilio soddisfatto il patron Sergio Di Fiore dopo Sal Da Vinci anche De Crescenzo ha fatto registrare il tutto esaurito e domani arriva Maurizio Casagrande con “La prova del nove” un musicale, fresco, divertente, da bere tutto in un sorso per togliersi la sete di svago dell’estate, fatto di belle canzoni, di racconti interessanti, di sketch divertenti, di piccoli momenti di riflessione diluiti in una risata e il tutto in compagnia di bravissimi attori, cantanti e musicisti. Appuntamento domani a Villa Matarazzo.

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

