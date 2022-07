Con la delibera di Giunta n. 127/2022 si è approvata l’istituzione sperimentale del servizio di vigilanza. Decisione motivata dalla necessità di garantire la sicurezza sull’intero territorio, soprattutto nel periodo estivo di grande affluenza turistica. Incolumità dei cittadini, sicurezza sul territorio e tutela dei beni comunali sono priorità dell’amministrazione comunale che intende garantirle come diritto fondamentale di ogni cittadino di Castellabate. Pertanto, data la necessità impellente di supporto e sostegno per le forze di Polizia Locali, si sperimenterà un innovativo servizio di vigilanza privata per tutelare in modo capillare l’intero territorio, soprattutto le periferie e le frazioni. Gli operatori di vigilanza collaboreranno in sinergia con le forze di Polizia Locali per assicurare e garantire un’efficace forma di sostegno e presidio del territorio.

“Era necessario attuare degli interventi mirati e urgenti per poter garantire la sicurezza pubblica e preservare i beni e le bellezze del nostro territorio nel periodo estivo, in cui l’affluenza turistica è notevole. Questo servizio di vigilanza non solo fungerà da deterrente a reati contro il patrimonio e persone, ma potenzierà ulteriormente il controllo e il monitoraggio dell’intero territorio, lavorando in stretta sinergia e collaborazione con la Polizia Locale. Castellabate potrà continuare ad essere meta turistica dalla sicurezza capillare e qualità della vita molto alta”, dichiara il sindaco Marco Rizzo.