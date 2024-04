CASTELLABATE, SAN MARCO EVANGELISTA A VILLA MATARAZZO E SANTA MARIA A MARE

La nuova effigie in legno andava a sostituire quella di cartapesta, attualmente custodita nella Cappella di San Marco al porto. Proprio come 100 anni fa, per mantenere vivo il legame spirituale e storico con le passate generazioni, la statua del Santo è arrivata, in forma privata, presso la Villa Matarazzo, dove il parroco don Pasquale Gargione e altri sacerdoti, il Sindaco e l’Amministrazione, la Confraternita San Marco Evangelista e alcuni fedeli attendevano per raggiungere l’ingresso principale, per un momento di preghiera e la foto commemorativa come 100 anni fa e, in processione per il corso Matarazzo, arrivare presso la Chiesa di Santa Maria a Mare, dove il parroco don Roberto Guida ha accolto il Santo e pregato la Madonna. La statua, poi, ha fatto ritorno nella chiesa parrocchiale. Domani la solenne processione.