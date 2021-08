Nella villa Matarazzo tre le più belle location del Cilento, con un pubblico entusiasta e numeroso, Sergio Di Fiore è riuscito a portarela comicità di Biagio Izzo che quest’anno gira con De Martino e Paolontanio, Mario Porfido è un affezionato di Biagio Izzo. ” Che coppia noi tre” il titolo dello spettacolo che è durato circa 2 ore e mezza. Questo è uno dei 4 settacoli persi da Agropoli er le buffonerie e le porcherie di un sindaco incapace e invena di porcherie come è avvenuto ai danni di Sergio Di Fiore e la sua famiglia costretti ad emigrare.

Un lavoro dalla grande comicità che vede anche la partecipazione di Mario Porfito e che porta in scena un formidabile trio nato e rafforzatosi nelle trasmissioni televisive “Made in Sud” e “Stasera tutto è possibile”. Un trio che, sul palco di questo show teatrale, avrebbe dovuto essere una coppia… e infatti incombono come fantasmi gli interrogativi: chi è il terzo incomodo? Chi si è aggiunto all’ultimo momento? Chi dei tre potrebbe essere fatto fuori dagli altri due da un momento all’altro? Il pubblico segue il dipanarsi delle vicende raccontate dai tre, cercando di trovare la risposta ma non sarà nè semplice nè facile: e attraverso una gag, una pochade, un monologo, alla fine la leggerezza e il divertimento prenderanno il sopravvento. Stefano De Martino tenta di arginare gli esuberanti compagni di viaggio, provando a dare ordine allo show; Francesco Paolantoni si sente stretto nei panni dello showman, lui che viene dal teatro, dalla recitazione colta e prova a riportare gli altri due verso un repertorio più alto che spazi dalle favole a Shakespeare; Biagio Izzo propone invece di mantenersi su un repertorio leggero, umoristico e molto pop. Chi riuscirà a spuntarla? In un’unica cosa i tre sono assolutamente d’accordo: subissare di improperi il povero scenografo/attrezzista (Mario Porfito) che cerca di svolgere al meglio il suo lavoro in modo professionale.

Lo show è un susseguirsi di momenti umoristici e comici: un principe Azzurro in difficoltà con la Bella Addormentata, Adamo che discute con Dio, una canzone di Ranieri che non riesce ad essere completata, Romeo e Giulietta con sorpresa finale, riflessioni sull’amicizia e sulla bellezza di lavorare insieme… nonostante uno dei tre sia di troppo! Uno spettacolo perfetto per ritornare alle esibizioni dal vivo, proprio con questi tre applauditi personaggi dello spettacolo che nei recenti momenti difficili, tramite la tv, ci hanno fatto sorridere nelle nostre case. Stasera si replica con inizio alle 21,30.