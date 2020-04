Nel silenzio e nel dolore San Marco Evangelista affronta l’epidemia e vola in processione toccando i punti più lontani del suo sagrato dove forse non era mai andato.Ha rinunciato al mare l’elemento al quale è più affezionato ed è andato a domicilio nella popolosità delle frazioni ma anche nella lontananza delle campagne.Bello come non mai sul Pik-up che lo ha portato in giro ripreso dalle telecamere è entrato in tutte le case.L’evangelista ha commosso tutti ricevendo le preghiere e la richiesta di grazia da parte di una popolazione come quella di Castellabate risparmiata dal virus ma colpita come tutte le popolazioni dal dramma che in questo momento si vive. Mai era sembrato così bello,fugace ma intenso il suo giro e la sua presenza ha emozionato tutti chi era sulle strade e sui balconi e chi invece ha ricevuto il messaggio attraverso la tv.Mai questa processione aveva avuto un valore così importante e così intenso e forse così suggestivo.Per rivedere tutta la processione che canalecinquetv.it ha mandato in diretta con importanti indici di ascolti basta (premere qui).Non si può parlare di festa,il momento non lo suggerisce,ma di presenza.San Marco è stato presente ed è questo che conta con una processione diversa,unica,a tratti deprimente ma con un valore altissimo.Rimarrà nella storia come il volto di Marco e come quel braccio alzato che oggi riveste un simbolico ma sentimentale gesto rivolto al cielo.Cosa avrebbe detto il famoso poeta locale Giuseppe Ripa davanti a questo stato di cose non osiamo immaginarlo ma di certo oggi San Marco ha marcato la sua presenza.Ed in tempo di pandemia può avere un grande significato.Sergio Vessicchio

