CAVA DEI TIRRENI, NO ALLE EFFUSIONI IN STRADA DI ETEREOSESSUALI E OMOSESSUALI FA DISCUERE LA PROPOSTA DI SENATORE

Alfonso Senatore, coordinatore regionale di Meridione Nazionale torna a far discutere con una proposta destinata a suscitare ampio dibattito. Senatore ha infatti chiesto al sindaco di Cava de’ Tirreni di adottare un’ordinanza comunale che limiti le manifestazioni di affetto troppo esplicite in pubblico, sia tra coppie eterosessuali che omosessuali.

“Non mi piace vedere persone, indipendentemente dal loro orientamento sessuale, che si scambiano effusioni troppo spinte per strada e soprattutto nel nostro centro storico nei fine settimana”, dichiara Senatore. “È una questione di rispetto per gli altri e di decoro pubblico. Ritengo inoltre che certi comportamenti siano diseducativi per i bambini, che non dovrebbero assistere a scene così intime in spazi condivisi, facenti parte di un

mondo al contrario”.

Secondo Senatore, un intervento normativo del sindaco sarebbe non solo opportuno ma necessario. “Chiedo al sindaco di avere il coraggio di adottare un’ordinanza specifica che vieti scambi di dolci effusioni in pubblico, con multe che potrebbero arrivare fino a 500 euro per chi non rispetta il divieto”, aggiunge.

Il coordinatore di Meridione Nazionale si dice consapevole delle critiche che questa proposta potrà suscitare, ma rimane fermo nella sua posizione. “Verrò attaccato, ma resto della mia idea: in privato ognuno è libero di fare ciò che vuole, ma in pubblico è diverso. Bisogna pensare al bene della comunità e al rispetto di tutti, bambini compresi”.

Conclude ribadendo l’appello al primo cittadino di Cava de’ Tirreni: “Il sindaco dimostri di saper prendere decisioni coraggiose. La nostra città deve essere un esempio di rispetto e decoro per tutte le generazioni”, ha concluso Senatore.

