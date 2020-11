Cicerale comune cilentano bene amministrato da Gerardo Antelmo da oggi riapre le scuole in presenza fino alla seconda elementare.Il sindaoc ha motivato anche la scelta e la decisione con una lunga delibera che vi riportiamo qui in basso.

IL SINDACO RILEVATO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30.01.2020 dichiarava l’epidemia da COVID-19 una emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e successivamente, in data 11.03.2020, in considerazione dei livelli allarmanti di diffusione e gravità, ha dichiarato che il COVID-19 può essere caratterizzato come una pandemia;PRESO ATTO della conseguente Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale veniva dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agente virale trasmissibile denominato COV ID-19;VISTO il Decreto Legge n.19 del 25.03.2020, convertito con modificazioni dalla Legge n.35 del 22.05.2020;VISTO il Decreto Legge n.33 del 16.05.2020, convertito dalla Legge n.74 del 14.07.2020;VISTO il DPCM del 17.05.2020 e relativi allegati recante “Disposizioni attuative del Decreto Legge n.19 del 25.03.2020, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e del Decreto Legge 16.05.2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;VISTO il Decreto Ministero dell’Istruzione n.39 del 26.06.2020 recante “Adozione del documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del sistema nazione di istruzione per l ‘anno scolastico 2020/2021”;VISTO il Decreto Legge del 30.07.2020 n,83 riguardante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31.01.2020”, con cui veniva prorogata la dichiarazione dello stato di emergenza al 15.10.2020;VISTO il Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19, sottoscritto tra il Ministero dell’Istruzione e le organizzazioni sindacali della scuola in data 06.08.2020;VISTO il DPCM del 07.08.2020 e relativi allegati, recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge n.I9 del 25.03.2020, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e del Decreto Legge 16.05.2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;VISTO il DPCM del 07.09.2020 e relativi allegati, recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge n,19 del 25.03.2020, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e del Decreto Legge 16.05.2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, con il quale le misure di cui al DPCM del 07.08.2020 sono state prorogate sino al 07.10.2020;VISTA la Delibera della Giunta Regionale della Campania n.458 del 07.09.2020 con la quale è stato approvato il calendario per l’anno scolastico 2020-2021 con inizio delle attività didattiche il 24.09.2020;VISTO il DPCM del 3 novembre 2020 e precisamente l’art.1 lettera s)… L’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina….VISTA l’Ordinanza n.89 del 5 novembre 2020, con la quale, con decorrenza dal 6 novembre 2020 e fino al 14 novembre 2020, sono state confermate, tra le altre, le seguenti misure, già disposte con la citata Ordinanza n. 86 del 30 ottobre 2020, che recita:1.1. sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole primaria e secondaria, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi dellospettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è consentito previa valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto;VISTA l’Ordinanza del Presidente Della Giunta Regionale della Campania, n 90 del 15 novembre 2020, che al punto 1.1, stabilisce:1.1.con decorrenza dal 16 novembre e fino al 23 novembre 2020, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 1.3., restano sospese le attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l’attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria.VISTA l’Ordinanza del Presidente Della Giunta Regionale della Campania, n.92 del 23 novembre 2020, di riapertura Scuola dell’Infanzia e della classe I^ Scuola Primaria, che recita:1.1. con decorrenza dal 25 novembre 2020, è consentita la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l’attività didattica in presenza della prima classe delle scuole primarie.CONSIDERATO che alle ore 16:32 del giorno 24/11/2020 sulla piattaforma Sinfonia della Regione Campania risulta che nessun cittadino del comune di Cicerale risulta contagiato da Sars-covid19;VISTO l’art 34 della Costituzione Italiana relativa al “Diritto allo Studio”; CONSIDERATO che la Scuola Primaria di Cicerale è costituita da una pluriclasse1^ e 2^;CONSIDERATO, altresì, che il personale docente è comune a più classi dello stesso istituto e, dunque, l’organizzazione mista didattica in presenza/ didattica a distanza potrebbe limitare l’efficacia delle lezioni tanto in presenza quanto a distanza, in quanto lo stesso docente non potrebbe contemporaneamente effettuare le lezioni sia in presenza che a distanza, con gravissima lesione del diritto allo studio;CONSIDERATO che è efficace il piano anticovid scolastico e gli ambienti scolastici sono stati adeguati alle normative. In particolare gli stessi locali dispongono di sanificatori in ogni aula ed erogatori laser di disinfettante, nonché di termoscanner a piantana fissa;VISTO l’art.50, comma 5, e l’art.54 del D.Lgs. n.267/2000;