CICERALE,INTITOLATA UNA PIAZZA AI FRATELLI ALDO E UGO VALIANTE APPUNTAMENTO PER SABATO 11 MAGGIO

Cicerale intitola piazza e strada ai fratelli Aldo(foto) e Ugo Valiante entrambi nati nel piccolo comune cilentano e a distanza di un anno l’un dall’altro. La cerimonia ci sara’ sabato 11 maggio alle ore 11 e 30 alla presenza del sindaco Giorgio Ruggiero. Ad Aldo Valiante nel 2017 l’allora primo cittadino di Cicerale Gerardo Antelmo aveva intitolato una strada cittadina e ora avra’ una piazza in suo onore mentre il fratello Ugo sara’ ricordato con l’intitolazione di una strada. Aldo Valiante è nato nel piccolo paese cilentano il 2 gennaio 1927 e deceduto, a Napoli, il 27 dicembre 1998. Cavaliere della Repubblica, già vicesindaco di Salerno ed assessore all’Urbanistica, Lavori Pubblici e Polizia Urbana dal 1980 al 1990, Valiante fu anche direttore provinciale delle Poste, segretario provinciale Cisl Poste, presidente interprovinciale Salerno-Benevento-Avellino del Cral Poste, nonché direttore del mensile ‘Il Ciclone’. Uomo di alto profilo morale, a Valiante sono già state intitolate due strade, a Salerno ed a Ispani, piccolo comune del Golfo di Policastro: ha sempre ostentato con orgoglio le sue origini ciceralesi, promuovendo il borgo per la sua salubrità, la bellezza dei luoghi e per la simbologia del cece. Alla cerimonia di sabato saranno presenti i figli Gianfranco, sindaco di Baronissi, già assessore a Salerno e consigliere regionale; Mario, noto avvocato cassazionista e da poco presidente del collegio arbitrale Lega Nazionale Dilettanti di calcio; Maurizio, Prefetto di Foggia, ed Annarita, avvocato in Salerno. Ugo Valiante è nato a Cicerale il 28 ottobre 1928, si è laureato a Messina in ‘Medicina e Chirurgia’ specializzandosi in ‘Igiene’ ed ‘Idrologia e Climatoterapia’ a Parma e in ‘Medicina Legale e delle Assicurazioni’ a Modena. Ha svolto attività di medico legale per 35 anni presso tutti gli Uffici Giudiziari della Provincia di Salerno. Tra le tante cose ha svolto attività sindacale presso la Federazione Medici Mutualisti per dodici anni come rappresentante zonale presso la Federazione Provinciale. Iscritto alla D.C. dal 1950 al 1989. E’ stato segretario di sezione e Consigliere Comunale di Vallo della Lucania per un ventennio. Presidente della Comunità Montana Gelbison e Cervati dall’anno della sua istituzione (’76) al 1988. Presidente della USL n°59 di Vallo della Lucania dal 1981 al 1985 e componente del Consiglio d’Amministrazione sino al 1990. Fondatore del CESVIC, centro per lo sviluppo del Cilento di cui è stato Amministratore Delegato dalla sua costituzione sino al 1990. E’ scomparso all’eta’ di 83 anni nel giugno 2011. Alla cerimonia di sabato sabato saranno presenti i figli di Ugo professionisti medici ed avvocati di alto profilo.

