Il Cilento, come avevamo anticipato, per ferragosto rimane la meta più ambita in Campania,la seconda a livello nazionale solo dopo il Salento.Le prenotazioni confermano il quasi tutto esaurito a Salerno e, soprattutto, in provincia. Il dato più incoraggiante, in termine di presenze arriva dal Cilento. Ma anche la Costiera Amalfitana, dove molti albergatori hanno in qualche modo ridotto i prezzi ha avuto una ripresa.

Resta la grande incognita per settembre. “se non torneranno gli stranieri sarà difficile arginare la crisi”: è questo il grido d’allarme lanciato da molti operatori del settore. In città, infine, per i prossimi giorni risultano prenotati 98 hotel e B&B su 100.LA FOTO E’ DEL LIDOAZZURRO DI AGROPOLI