Pagare la bolletta, versare le tasse, comperare i biglietti per il teatro, fare la spesa. Fino a qualche anno fa, per completare queste quattro operazioni servivano ore, spostamenti in auto, ricerche affannose per un parcheggio e attese in coda. Oggigiorno basta avere uno smartphone per risolvere nell’arco di pochi minuti tutte queste pratiche, senza nemmeno muoversi dal divano di casa. I fastidi che hanno reso difficile la nostra vita, adesso sono solo un ricordo di cui ridere insieme agli amici. Merito della tecnologia, che si muove a passi da gigante e che sta modificando la nostra esistenza. Gli esperti di sociologia parlano di questo fenomeno come della terza rivoluzione industriale, che è iniziata negli ultimi decenni del Novecento e dal Duemila in poi ha continuato a progredire. All’origine ci sono l’informatica e la tecnologia, che hanno trasformato ogni singolo tassello della nostra vita, allo stesso modo in cui la prima rivoluzione industriale ha modificato abitudini e scelte di vita a partire dalla creazione della macchina a vapore.

Anche il divertimento è virtuale

Un processo irreversibile, che si è accelerato lo scorso anno a causa della pandemia di Covid 19, che ha chiuso tutto in casa e moltiplicato l’utilizzo di telefonini e computer. Ormai con i nostri schermi – spesso portatili – si può davvero fare tutto: lavorare, partecipare a convegni internazionali e a riunioni d’ufficio, guardare la propria serie preferita per cancellare la monotonia di un giorno di pioggia. Anchel’industria del gioco cambia drasticamente, ma può giocare virtualmente da casa propria, non sembra essere l’unico vantaggio apportato dalla tecnologia nel gambling. Infatti, mentre prima il gambling era circoscritto alle sale da gioco terrestri, i fattori di scelta da parte di un giocatore erano circoscritti alla distanza della sala da gioco, il che si può tradurre in un’offerta limitata fuori dal controllo del consumatore. Il digitale stravolge questo aspetto ponendo il giocatore di fronte un’offerta spopositata, dove è libero di scegliere il proprio gioco preferito o provare nuove demo.

Il modo di lavorare si è modificato

Il primo settore ad essere stato profondamente modificato è stato il mondo del lavoro. Ormai si usano piattaforme come Microsoft teams oppure Zoom per lavorare da remoto e anche i colloqui di lavoro si possono fare on line, magari via Skype, senza stare a spostarsi in giro per l’Italia o l’Europa prima di aver firmato un contratto. Un’opportunità che amplia gli orizzonti per i professionisti e per i giovani ambiziosi, che possono usare piattaforme come Linkedin, per farsi conoscere. Esistono, peraltro, anche dei software che consentono di ricercare offerte di lavoro nel settore che si preferisce e si occupano non solo di far conoscere la disponibilità degli individui ma anche di curare gli aspetti organizzativi, come la creazione istantanea di fatture e note di pagamento.

Documenti e certificati arrivano in fretta

Un altro ambito che si sta modificando radicalmente grazie alla tecnologia è quello delle documentazioni e attestazioni ufficiali. Azioni che, fino a qualche tempo fa, richiedevano tempo ed energie, oggi possono essere svolte da casa. Pagare le bollette è semplice, ma con la Pec, la posta certificata, anche inviare i documenti diventa un gioco da ragazzi. E poi ci sono la carta d’identità digitale, lo Spid e la tessera sanitaria elettronica, che permettono di controllare i certificati medici, fare prenotazioni di esami e visite, applicare per ottenere sconti e benefici dal Governo. Le code fuori dagli sportelli del comune sono sempre più rare e questo lascia molto tempo livero ai cittadini, che hanno anche maturato nuovi interessi grazie alla tecnologia. Ad esempio, le persone possono informarsi di più di un tempo, quando dovevano fare riferimento solo ai giornali, alla radio o alla televisione. Adesso on line si trovano siti che forniscono informazioni di prima mano, con la formula del citizen journalism, ma anche notizie da tutto il mondo proposte dai principali quotidiani, che hanno aperto dei siti dedicati e che raggiungono milioni di cittadini con le informazioni in tempo reale.

Tutto ormai è tecnologico

I social media sono una delle grandi innovazioni della terza rivoluzione industriale, visto che hanno moltiplicato la tendenza umana a creare delle reti sociali. Gli esseri umani lo hanno sempre fatto in scala ridotta, con strutture come la famiglia, le comunità di quartiere, le parrocchie, ma adesso con i social media si possono fare amicizie dall’altra parte dell’Oceano senza nessuna fatica. Ancora, sono nate app come Tinder che consentono di cercare l’anima gemella in rete o comunque di trovare nuovi amici e creare relazioni diverse da quelle che originano nei circuiti del mondo del lavoro o familiare. Grazie a mezzi come Skype e Whatsapp, poi, le distanze si sono ridotte ed è più semplice mantenere contatti con le persone care anche se vivono lontano. L’altro ambito che è stato trasformato in modo radicale è quello del commercio, visto che soprattutto con la pandemia l’e-commerce è diventato un punto di riferimento per tutti, giovani e anziani, che fanno la spesa e acquisti on line. Pure il mondo della musica ha cambiato stile. I cd sono quasi scomparsi e ormai si ascolta la musica su piattaforme come Spotify e Apple Music, dedicate alla fruizione tramite abbonamento.

Ci sono anche degli svantaggi

Trasformazioni che semplifica la vita, ma creano anche qualche dubbio. Molti si chiedono, infatti, se non stiamo diventato succubi della tecnologia, che accompagna ogni secondo della nostra giornata. Secondo alcuni studiosi, soprattutto adolescenti e giovani soffrono di disturbi di attenzione, con ridotte capacità di riflessione. Certo sono multitasking, ma in modo superficiale, perché tendono a distrarsi facilmente. Soprattutto manifestano segni di dipendenza da Internet, tanto che sembrano impazzire quando non c’è connessione e per loro vengono suggeriti dei periodi di disintossicazione. Problemi che riguardano i piccoli, ma non solo loro, perché durante la pandemia tutti hanno avuto una sovraesposizione alle tecnologie e molti non sono riusciti a capire davvero come convivere con tutte queste novità. Segno che servono indicazioni a livello etico, quasi istruzioni per l’uso per questi mezzi potenti che ormai sono nelle mani di tutti.