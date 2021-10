Sono ormai sempre di più le attività che svolgiamo quasi in automatico utilizzando semplicemente lo smartphone. E non parliamo soltanto di azioni strettamente legate all’uso del dispositivo – quindi chiamate, messaggistica, social network – ma di impegni e mansioni che soltanto fino a poco tempo fa richiedevano la presenza in un determinato luogo e che oggi sono stati semplicemente sostituiti da più rapidi e immediati click. Tutto, o quasi, risulta ormai a portata di smartphone. Per tutto, o quasi, esiste un’applicazione o una programma apposito. Pensiamo, ad esempio, al banalissimo gesto di estrarre dalla tasca o dalla borsa il portafogli per pagare qualcosa che abbiamo appena acquistato. Una cosa normalissima destinata a cadere sempre più in disuso per via della crescente ascesa dei cosiddetti “digital wallet”: da Google Pay ad Apple Pay, da Stocard a Satispay, sono sempre più numerose le attività commerciali che propongono queste alternative di pagamento.

Ed è di poche settimane fa la notizia che negli Stati Uniti anche la carta d’identità e la patente sono pronte a sbarcare sullo smartphone. Un esperimento destinato certamente a fare il giro del mondo ed essere replicato da più parti. Una rivoluzione digitale ormai inarrestabile che tocca già ampi settori della nostra vita quotidiana e che in pochi anni cambierà in modo radicale anche le abitudini più consolidate. Finanza, viaggi, commercio, intrattenimento, tutto passa dall’utilizzo dello smartphone.

La stragrande maggioranza delle operazioni bancarie, ad esempio, è facilmente gestibile tramite l’home banking e sono sempre meno le persone che si recano direttamente in uno sportello fisico per effettuare prelievi o versamenti. Dall’apertura del conto ai pagamenti e, in alcuni casi, addirittura alla richiesta di un finanziamento: ogni operazione può essere svolta online semplicemente usando l’applicazione che la banca mette a disposizione.

Un altro settore che forse più di tutti, e prima di qualunque altro, ha subito gli effetti dell’innovazione digitale è sicuramente quello turistico: chi al giorno d’oggi si reca in un’agenzia di viaggi per prenotare un volo, un soggiorno da qualche parte, uno spostamento, quando ognuna di queste operazioni rientra tra quelle che si possono fare con uno smartphone? Tutte le informazioni sono facilmente reperibili su Internet e ogni compagnia aerea, di navigazione o treno ha ormai la propria app aziendale dalla quale è possibile scegliere il viaggio, acquistare il biglietto, tenere sotto controllo l’andamento della prenotazione. Tutto semplicemente a portata di click. Anche gli alberghi possono ormai essere riservati direttamente dai form che mettono a disposizione sui loro siti. Fare tutto in autonomia, insomma, accelera le operazioni e consente di risparmiare i costi dell’agenzia. Certo, si rinuncia ad alcuni vantaggi e si corre qualche rischio in più, soprattutto quando la destinazione di viaggio è lontana e gli spostamenti più complessi, ma l’indipendenza risulta essere comunque la scelta più diffusa.

Un altro uso molto comune dello smartphone è quello legato all’aspetto puramente ludico. Sono tantissimi, infatti, gli hobby e i passatempi ai quali ci dedichiamo senza uscire di casa: i giochi di carte, le roulette online e le slot sono tra i più gettonati; non mancano neppure le varie saghe dei videogames con cui è possibile giocare tramite app, per non parlare degli scacchi. Grazie anche al successo di alcuni film e serie tv sono sempre di più i curiosi che si avvicinano al mondo del gioco, e lo fanno senza bisogno di frequentare un casinò o di acquistare una scacchiera. Tutto online, tutto a portata di click.