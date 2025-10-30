COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI, A SALERNO CAMBIA LA VIABILITÀ NELLA ZONA DEL CIMITERO

In occasione della Commemorazione dei Defunti, il Settore Mobilità del Comune di Salerno ha attivato un piano straordinario per regolare il traffico e garantire la sicurezza nell’area del cimitero. Con un’ordinanza firmata dal dirigente Luigi Mastrandrea, su richiesta della Polizia Municipale, saranno operative modifiche temporanee alla viabilità dal 31 ottobre al 2 novembre 2025, pensate per gestire l’elevato afflusso di cittadini in visita ai propri cari.

Il piano, attivo dalle ore 7:00 alle 18:00, prevede diversi sensi unici:

Via Brignano Inferiore: senso unico “dal basso verso l’alto” tra i civici 1 e 61.

Via S. Alfonso Maria dei Liguori: senso unico “dall’alto verso il basso” tra via Brignano 61 e via Brignano 1.

Via Irno: senso unico in direzione centro-periferia tra il ponte Rouen e il ponte Mattiucci; chi proviene da Fratte dovrà svoltare a destra al ponte Mattiucci.

Per agevolare il flusso dei veicoli, sono previsti divieti di sosta con rimozione forzata:

Su entrambi i lati di Via Brignano Inferiore (tratto civici 1-61).

Su diversi tratti di Via S. Alfonso Maria dei Liguori, fino al secondo cancello del Cimitero.

Un’area di parcheggio accanto al cancello principale sarà riservata esclusivamente a mezzi delle Forze Armate, Polizia e Pronto Soccorso.

Inoltre, dal 31 ottobre al 2 novembre, dalle 6:00 alle 19:00, sarà vietato il transito agli autocarri superiori a 35 quintali su Via Brignano Inferiore e Via S. Alfonso Maria dei Liguori. Tutte le modifiche saranno segnalate con apposita segnaletica e la Polizia Municipale vigilerà sul rispetto delle norme, adottando eventuali ulteriori provvedimenti se necessario.

