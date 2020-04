Tutto ciò che si sta verificando, da mesi ormai, è sotto l’occhio attento e vigile della scienza. Ma possiamo definirla realmente in questo modo? E’ questa la scienza? Questi i requisiti? Credo, nella realtà dei fatti, che la stessa scienza dovrebbe essere un dato reale e concreto, se non addirittura “certo”. Una solidità che dovrebbe conferire i dovuti requisiti, alle prove stesse che fornisce e quindi un elemento inconfutabile alla conoscenza dei fatti. In effetti la scienza è presente ovunque, in ogni campo, in ogni settore. E quella che da mesi ci viene imposta come tale, dagli esperti in lotta contro il covid19, come dovremmo definirla? Nelle scorse settimane, noti virologi televisivi, a partire da Burioni, tanto per fare un nome e considerare come esempio primario, ci hanno detto ripetutamente, che il coronavirus, non destava nessun tipo di preoccupazione e che era tutto sotto controllo e che era addirittura una semplice influenza. Ora, al contrario e nel volgere di qualche settimana, ci dicono che non torneremo più come prima. Altri, e lo rammentiamo, ci dicevano e ci lasciavano credere, che le mascherine erano inutili. Ora ci dicono che sono importantissime. Questa, ritengo, non può essere scienza. E’ forse definirla meglio, una opinione, in quanto la stessa scienza è l’opposto di quanto ci hanno detto. L’opinione, anche di taluni scienziati, (sic), ha fatto di questo concetto, il proprio verbo assoluto. Importante, mi è parso, che molti di questi avessero come urgenza finale, l’apparire in TV e proporre la propria opinione. Punto e basta. La instabilità sui loro concetti, è proseguita nel tempo e nelle settimane, lanciandoci in questo turbinio di “affetti da coronavirus” e soprattutto da morti, che non crediamo non abbiano seguito le istruzioni imposte. Una immagine che è rimasta solo pura apparenza e null’altro. Non hanno fornito elementi risolutivi. Ma perché non aprite le porte alla scienza contraria alla vostra? Perché non avete considerato quanto il prof Giulio Tarro, ha proposto come alternativa terapeutica e non il vaccino? Tarro, lo scienziato vero che isolò il virus del colera, è forse stato messo un attimo da parte, per non svergognare l’incapacità di questo governo di tecnici, che ha distribuito carichi a IOSA, ma nei fatti reali, nulla ha risolto. Quella di Tarro, può essere la vera risoluzione scientifica e corrispondere alla realtà: PROVIAMOLA SANTO DIO BENEDETTO, potrebbe costare meno vite umane e farci uscire dalla prigionia imposta. Anche se il decreto CURA ITALIA, ha già liberato mafiosi condannati a 20 anni di carcere. Chi meglio di loro, trovandosi dietro le sbarre era più sicuro? Le assurde verità scientifiche proposte, non hanno dato nemmeno la speranza minima per una improbabile risoluzione. Il Virus, ha percorso indisturbato tutte le strade che ha ritenuto fossero utili alla sua espansione di percorrere. Virologi televisivi e basta, che hanno cambiato opinione ad ogni incontro con la stampa nazionale. Pseudo scienza! Nulla più di una opinione personale che hanno imposto. E Conte, se l’è bevuta tutta. D’altra parte aveva creato un pool di scienziati, mi pare. Gradirei definire questa fase, un vero GOLPE SANITARIO, senza errare troppo, credo; uno stato terapeutico globale e liberista. Del politicamente corretto, ma corrotto e nessuno blatera il contrario. Un regime? Hitler, Stalin, Lenin, dovete ancora apprendere molto. Necessita il vostro ritorno alla vita. In nome della salute, si è sospeso tutto. Ogni diritto ed ogni democrazia possibile. Nella nostra costituzione, il diritto alla salute è sancito nell’articolo 53 e la democrazia tutta, affiora sin dalla stesura iniziale della costituzione stessa. Quanti diritti sospesi in questa fase e che fanno riferimento alla costituzione? Eliminato il diritto alla libertà della persona, di circolazione, riunione, di culto, di libertà di espressione del proprio pensiero, l’insegnamento, iniziative economiche, il diritto di tutela giurisdizionale e per finire il diritto di proprietà privata. E per portare a compimento il totalitarismo dello “stato” terapeutico globale e liberal massone, ci manca solo l’imposizione delle APP sul controllo della persona. Prove tecniche ufficiali di rimozione della personalità agli esseri umani. Non ai politici sia chiaro. Quanti schiavi mentali ha già prodotto questo governo? Tutto nel nome della salute, vero Conte? E ti definisci democratico? Con quale faccia? Giovanni Coscia

