Il parroco aveva annunciato un cerimonia religiosa con la statua del Bambino Gesù facendo appello al senso civico della gente di aspettare nelle case senza assembrare rispettando la legge vigente.In questo clima di angoscia e di paura la preghiera per i cattolici è sicuramente giustificata e anche le parole del parroco sono di conforto e supporto alla gente.Per cui tutti hanno appggiato il sacerdote in quello che poi è stato fatto ma qualcosa è andato storto.Si sono presentati non solo i portatori e il sacerdoti ma anche protezione civil,vigili per i controlli e il sindaco la cui presenza ha fatto storcere il naso a molta gente perchè se può passare la religione anche se sono proibite le manifestazioni il sindaco doveva rimanere a casa.E invece si è presentato con tanto di fascia in una manifestazione vietata,doveva far finta di non vedere e invece ha addirittura partecipato facendo lievitare un vespaio di polemiche perchè poi si ci trova davanti a tente domande.

In che modo è possibile autorizzare ció che è vietato?

Soprattutto, chi ha autorizzato?

E in ultimo, chi controlla i controllori?

Se in ogni Comune della Campania (e d’Italia), rispettando le Ordinanze regionali e i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, tutti, con grande sofferenza, accettano di dover rinunciare allo svolgimento di processioni e, più in generale, allo svolgimento di funzioni religiose non consentite, come puó accadere che a Contursi Terme si ritrovi il Sindaco in fascia tricolore e altre persone ad accompagnare per le vie del paese la statua del Bambino Gesù?

A tutto c’è un limite.

Non è importante il numero dei partecipanti, non è importante solo il rispetto delle distanze. Ció che è vietato, non deve essere fatto.Se il sindaco non si fosse presentato nessuno avrebbe detto niente invece con lasua presenza con tanto di fascia ha fatto scattare la protesta edè pure una contestazione giustificata che vanifica gli sforzi del sacerdote al quale va il merito comunque di aver rispettato la fede,la ricorrenza e la vicinanza alla gente del paese.