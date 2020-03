“Primo ministro, del Virus cinese giunto anche in Italia, saremo in grado di affrontarne i pericoli ed il suo alto livello di allarme”? Siamo pronti noi in Italia? Sono le domande che la signora della emittente LA7, LILLI GRUBER, rivolgeva il giorno 27/01/2020 al primo ministro “Giuseppi” Conte alla trasmissione OTTO E MEZZO e lo stesso premier replicava: ” SIAMO PRONTISSIMI.! SIAMO COSTANTEMENTE IN PRIMA LINEA AD AGGIORNARCI CON IL MINISTRO SPERANZA ED È DA TENER CONTO CHE L’ITALIA IN QUESTO MOMENTO È IL PAESE CHE HA ADOTTATO MISURE CAUTELATIVE ALL’AVANGUARDIA, RISPETTO AGLI ALTRI, ED ANCORA PIÙ INCISIVE; SOTTO QUESTO PUNTO DI VISTA ABBIAMO ADOTTATO TUTTI I PROTOCOLLI DI PREVENZIONE POSSIBILE ED IMMAGINABILI”. Ecco quanto dichiarava Conte nel momento in cui il Coronavirus aveva già lanciato il suo allarme e la sua forza anche nel nostro paese. E’ in pratica la presa in giro degli sciacalli e dei padroni dei discorsi, che puntualmente rivolgono a quanti, lungi dal seguire passivamente la narrazione di una egemonia proposta dagli stregoni o dagli altari della notizia, di seguire gli ordinamenti imposti dal potere e osano invece avanzare critiche, avanzare dei dubbi e magari sviluppare forme di opposizione possibilmente ragionate.

In sostanza il contesto di emergenza assoluta in cui versa il nostro paese, sarebbe tale da richiedere non solo la sospensione della costituzione e delle libertà fondamentali del cittadino, ma richiederebbe altresì l’ibernazione o il congelamento della opposizione e della possibilità di critica e di dissenso, rispetto all’operato dell’attuale composizione di governo, ovvero quel miscuglio giallo fucsia ed alla narrazione imperante che puntualmente lo supporta. Con preoccupante ostentazione di se, o se non addirittura saccenti, si assiste ad alcuni giornalisti da prima pagina, e magari da prima serata televisiva dei talk Show, ripetere all’unisono che “non è il momento per l’opposizione” o che magari, “ora non è il tempo per le polemiche”. La tragedia del virus è evidente e non va ridimensionata, ma neppure bisogna sottovalutare quanto la possibilità di governare in maniera “liberista”, che ha reso tale tragedia possibile. In nome dell’emergenza si accettano e si legittimano provvedimenti che nella normalità mai verrebbero adottati ed accettati di buon grado, con il silenzio assoluto della opinione pubblica. Le rare voci che si elevano a protestare per muovere delle obiezioni, magari anche pacate, vengono celermente messe a tacere o silenziate come sciacallaggio da coloro i quali detengono e servono il potere. Sono in tutta sostanza gli stessi “monopolisti” del discorso, che in maniera disinvolta, destreggiandosi tra la civiltà dello spettacolo, garantiscono in pratica, la longevità al padrone politico di turno, garantendo loro, lunga vita e come se in teoria il sole non tramontasse mai. Siamo difronte all’imperialismo della passività umana o magari alla negazione totale di una contro-risposta ad una proposta e risposta. Ci si comporta politicamente e giornalisticamente (di parte), come se tutti dovessero accettare tutto. Come se non vi fosse alternativa alcuna, per nessuna cosa se non le proprie proposte. Così come affermò lo stesso Conte il 21/3 u.s. in un suo intervento. Tutto andrà bene, ci dicono, dando spazio agli arcobaleni ed ai ridicoli canti euforici dai balconi di tutta Italia, senza proferire parola alcuna sul vergognoso comportamento dell’Europa che sta ostacolando l’Italia in ogni modo. O magari sui 500 mila tamponi misteriosamente partiti da Aviano per gli USA giorni addietro. O sulla Cina e sull’Iran, che apertamente hanno accusato gli USA per il coronavirus! E ancora sulla Russia che per portare in Italia i suoi aiuti, ha dovuto compiere rotte “ANTI-INTUITIVE, probabilmente per evitare ostacoli e divieti da parte di stati della stessa UE al quale apparteniamo. Dove siete giornalisti da PRIMA PAGINA? Gli sciacalli sono gli animali che approfittano delle sventure altrui, divorandoli o magari per ottenere vantaggi. Curioso, mi pare, che il clero giornalistico, non abbia applicato alla unione europea proprio il titolo di SCIACALLO in questo preciso contesto. Chi è di parte? Giovanni Coscia