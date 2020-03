La restrizione è divenuta oramai quotidianità. In pratica è tutto ciò che ogni essere umano, vive con terrore e con ansia, per questa pandemia, che forse, è stata sottovalutata. Siamo vittime, quasi tutti, della nostra stessa psiche, e ne siamo diventati anche i dottori per curarla. Il cittadino terrorizzato in nome della emergenza e della sicurezza sanitaria, è disposto a perdere, quotidianamente, un pezzo della sua libertà e dei suoi diritti. A cosa serve? Serve a salvaguardare la sua stessa vita. La tendenza è collaudata e consolidata, nonché visibile. Ogni giorno l’emergenza non si attenua; anzi si intensifica e con essa si radicalizzano e si accentuano i dispositivi di restrizione delle libertà e dei diritti. L’emergenza è molto seria, sia chiaro, ma è altresì certo, che se un eventuale aspirante dittatore del mondo volesse, in futuro, instaurare la propria tirannia, la propria perfidia, troverebbe nella strategia della pandemia e delle conseguenti restrizioni di libertà, un percorso privilegiato per farlo. Se non fosse che siamo nel bel mezzo dell’emergenza del Coronavirus, verrebbe davvero spontaneo pensare che siamo al cospetto di un grande progetto di bio-ingegneria socio-strutturale, teso ad instaurare una dittatura silenziosa e gentile. Un pezzo alla volta, una restrizione di libertà dietro l’altra.

Dall’invito al “non uscire di casa”, si è passati senza soluzione di continuità, alla costrizione a norma di legge per rimanere in casa e con pene assurde se non severe, per chi viola determinate regole. Si è controllati anche attraverso il solo spostamento, attraverso le “celle dei cellulari”; l’esercito onnipresente nelle città, quasi ci trovassimo in chissà quale paese in una attuale dittatura. Controllati anche dai DRONI, che volano numerosi sopra di noi per sorvegliarci continuamente. In nome della paura, siamo in pratica disposti a rinunciare a tutto, pur di salvare ovviamente la nostra stessa vita. I dati del Viminale, salvo errori, sostengono che circa il 96% degli italiani e delle attività controllate, hanno rivelato di essere perfettamente in regola con le norme dettate dal governo. Come spiegare allora la RATIO dell’inasprimento delle sanzioni con ammende più che decuplicate, sequestri e con ulteriori limitazioni delle libertà? Se fossimo nella suddetta dittatura, sarebbe chiarissima e lampante la RATIO. Ma considerato che siamo negli “ spazi della democrazia europea”, nell’anno del signore 2020, la RATIO davvero sembra sfuggire. Intanto, si è diffusa la notizia con la quale le misure restrittive dettate da COVID19 potrebbero essere prorogabili sino al 31 luglio 2020.

Libertà e costituzione potrebbero davvero essere sospese, fino a data da definirsi? Intanto si avverte l’esigenza, sempre più pungente, di una fondamentale domanda che gli spiriti liberi che non si arrendono al terrore, non riescono a non porsi: FINO A CHE PUNTO CI SARA’ CHIESTO DI RINUNCIARE ALLA NOSTRA LIBERTA’? Vale davvero la pena rinunciare alla libertà e ad ogni libertà per avere salva la vita? Non è forse tra i punti fermi della storia della civiltà occidentale la consapevolezza fermissima del fatto che tra tutti, la libertà è il bene più prezioso? Chi ci da il sostentamento? Le mega pensioni dei senatori a vita di 90mila euro mensili? I parlamentari dai mille e passa privilegi? La casta politica? Ognuno ha il proprio lavoro e le proprie entrate. Sino ad ora, nessuno ha ricevuto i tanto “agognati” 600 euro che “Giuseppi” ha promesso. A sostenere gli italiani, pare, siano i beneficiari del reddito di cittadinanza. E molti hanno il coraggio di cantare dal balcone. Siamo messi male, se non peggio. Giovanni Coscia