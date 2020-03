La proposta o forse il suggerimento del Dott Carmine Martino, Commercialista e revisore dei conti,potrebbe rappresentare una strada possibile di accesso per superare l’impaccio che il governo sta

palesando, nel momento in cui deve vagliare una risorsa economica in questo tempo di “empasse”economica nazionale. Il governo, per tutelare l’economia” delle famiglie e superare questo primo scoglio,

fino alla ripresa delle normali attività (presumendo che non sarà a breve), ancora non ha provveduto, aredigere una sorta di scaglione reddituale, al fine di tutelare ogni singola famiglia italiana ed ogni cittadino.

(indiscriminatamente) al fine di conferire loro la possibilità di acquistare, almeno, i beni e prodotti di prima necessità, attraverso il successivo scaglione di reddito o redditometro. Ecco quanto redatto e proposto dal

Commercialista e revisore Dott Carmine Martino di Battipaglia:



1) per tutti i nuclei familiari che non hanno dovuto presentare la dichiarazione dei redditi (Unico 2019) e

non hanno altri redditi: una tantum di Euro 600,00 mensili;

2) per coloro che hanno presentato la dichiarazione dei redditi (Unico 2019) ed hanno dichiarato un

reddito imponibile inferiore ad Euro 10.000,00: una tantum di Euro 650,00 mensili;

3) per coloro che hanno presentato la dichiarazione dei redditi (Unico 2019) ed hanno dichiarato un

reddito imponibile inferiore ad Euro 50.000,00: 1/12 del 20% del reddito dichiarato con un minimo di

Euro 650,00 mensili;

4) per coloro che hanno dichiarato redditi fino a 100.000,00: 1/12 del 15 % del reddito dichiarato con un

minimo di Euro 900,00 mensili;

5) per tutti coloro che hanno dichiarato un reddito superiore ad Euro 100.000,00: 1/12 del 12% del

reddito dichiarato con un minimo di Euro 1.250,00 mensili.

Chiaramente, restano esclusi tutti coloro che già percepiscono un reddito fisso. Giovanni Coscia