Sulla situazione attuale abbiamo sentito l’autorevole parere della professoressa di Capaccio Paestum Dottoressa Fernanda Gorga docente di Microbiologia e virologia al vecchio I policlinico di Napoli dal 79 al 2015,due lauree in Medicina e chirurgia e Scienze biologiche.Specializzata in dermatologia.

Quanto è servito il look dawn per arrivare alla situazione attuale?

“Il look down è servito molto.Il numero di contagi e quindi di morti sarebbe stato più alto senza le tattiche adottate.

“L’andamento naturale del virus solitamente da dei cedimenti dopo un periodo di attivo andamento,o no.Su questo la scienza è divisa,le cosa ne pensa?

“I virus possono “cedere”ma ogni virus e’ diverso dall’altro.”

” Secondo lei il governo sta facendo bene a riaprire tutto con il rischio di una nuova ondata visto che il virus,di fatto,non se ne è mai andato?

“Il Governo non fa bene così come sta facendo,avrebbero dovuto chiudere tutto ciò che può provocare assembramenti:”

Le misure della fase attuale,distanziamento,mascherina,guanti e termoscanner quando sono efficaci?

“Mascherine, guanti , termoscanner sono efficaci.”

In molti non si spiegano l’uso del termoscanner visto che gli asintomatici non hanno sintomi.

“Quest’ultimo è un metodo rapido, di facile utilizzo che ci permette uno screening anche se non testa gli asintomatici.”

Secondo lei l’economia è stata anteposta alla crisi sanitaria o si sta facendo tutto giusto?

“È evidente che alla sicurezza è stata anteposta l’economia.Ci sono state troppe pressioni sociali e di conseguenza politiche.”

I medici in trincea come Zagrillo ritengono che la carica virale del virus non sembra quella di due mesi fa,lei su questo che posizione ha?

“Io non ho esperienza di reparto come Zangrillo, ma credo che la sua sia solo una opinione personale.Carica virale “ vuol dire particelle infettanti (numero).Virulenza” vuol dire capacità del virus di essere dannoso per gli ospiti.”

Il commissario staordinario ritiene che l’Italia si sta attrezzando per contenere meglio un ritorno in autunno,lei è daccordo su questo?

“Il Commissario straordinario, fa bene ad attrezzarsi per autunno /inverno per Covid, ma si dovrebbe attrezzare sempre per eventuali epidemie.L’Organizzazione mondiale della Sanità, ha fallito.Fa acqua da tutte le parti, ci vogliono progetti seri per evitare futuri disastri.”

Secondo lei è prevedibile un ritorno dell’ondata in autunno?

“È probabile che in autunno/inverno ci sia una nuova ondata.Nessuno lo può dire , nemmeno i più illustri epidemiologi e studiosi.I virus contengono acidi nucleici che possono mutare e soprattutto non sappiamo dove si nascondono i focolai.In tutti i virus è un problema da tenere sempre presente In modo particolare nei casi di ospiti umani ed animali.

” Un messaggio ai nostri lettori.

“Penso che questo periodo di prevenzione e chiusura per il Covid sia stato molto utile .Credo che se ci sarà una prossima ondata ci troverà preparati.Non pensavo che la popolazione ,soprattutto al Sud rispondesse così bene alle indicazioni .Da parte nostra dobbiamo seguire le regole che conosciamo e vaccinarci in autunno contro l’influenza .In questo modo saremo meno esposti ad una parte dei virus influenzali che non sono Coronavirus.Non credo che per l’autunno sarà pronto il vaccino contro il Coronavirus ma vaccinandoci contro l’influenza elimineremo un problema.Io sono fiduciosa”.Sergio Vessicchio