Da quando è entrato a far parte delle nostre considerazioni, della nostra quotidianità, il COVID19 altro non fa che lasciarsi considerare da ognuno di noi. Tutti chiusi in casa, certo; tutti attenti a mantenere le dovute distanze, ma non può e non potrà mai avere la meglio su di noi, sulle nostre vite, sulla nostra realtà, sulla nostra etica e sulla nostra morale. Ed anche sulle nostre economie. Per quanto tu sia invadente, maledetto CORONAVIRUS, sapremo tenere le dovute distanze. Ti sconfiggeremo, ti abbatteremo, ti distruggeremo. La nostra IPPOCRATICA cultura, la nostra atavica conoscenza della vita e delle cose, farà in modo che tu rimarrai solo ed esclusivamente un triste ricordo, anche se parleremo di te, negli anni a venire. Parleremo di te, come lo abbiamo fatto della guerra, delle pestilenze e di tante altre vicende che hanno cercato di genuflettere il genere umano. Eppure, maledetto CORONAVIRUS, sappi che la vita ha vinto su ogni cosa. La nostra mente, le nostre capacità intellettive, avranno la meglio su di te. Ci affidiamo ai nostri grandi medici, ai nostri grandi Virologi, ai nostri grandi scienziati, ma soprattutto alla nostra grande morale, che saprà tenerti a bada, meglio di chiunque altro. Abitiamo questo pianeta da migliaia di anni, con storie che ricordiamo ancora come epopee di maestosi periodi ed eventi, che hanno fatto del genere umano, l’orgoglio prezioso per ognuno di noi. Abbiamo i nostri figli, i nostri genitori, i nostri cari e non li abbandoneremo mai. Tu hai la natura maledetta e come tale sarai ricordato. Ti odieremo per le generazioni che verranno e tu sarai un ricordo che cancelleremo. Quanto prima. Sapremo combatterti; sapremo sconfiggerti. Certo, stai vincendo in questa fase iniziale, ma come i traditori e gli infami, hai aggredito l’avversario alle spalle. Noi abbiamo della vita, una versione rovesciata al tuo progetto. Noi lotteremo sino a quando avremo la forza di farlo e quando qualcuno sarà stanco, saremo ancora li, pronti noi tutti, all’unisono, a sferrarti l’ennesimo attacco. Abbiamo dalla nostra la speranza, l’amore, la coscienza, l’etica e la morale. Elementi non insiti nel tuo DNA. Questo non lo hai considerato. Hai a che fare con noi. Con noi che amiamo la vita e con quanti ti stanno combattendo. Vinceremo senza dubbio alcuno. Vinceremo con la forza della scienza; vinceremo con la forza della medicina. Vinceremo ad ogni costo. Ma vinceremo soprattutto con la forza di un aspetto che racchiude tutto in una sola parola: L’AMORE. Questo sarà per te la tomba. Sarai nell’oblio della storia. E noi tutti rialzeremo i nostri cuori e grideremo ancora di gioia. Di gioia alla vita ed alla serenità che ci spetta. Elementi che tu non conosci e non puoi apprezzare. La nostra forza ti sconfiggerà. La nostra storia parlerà ancora di noi. La storia parlerà di noi. Ci rialzeremo e sarai sconfitto con armi a te ignote. Giovanni Coscia

