Negli Stati Uniti anche le patenti di guida e le carte d’identità sbarcano sugli IPhone. Un processo di dematerializzazione che continua e che molto presto renderà i portafogli oggetti completamente inutili

Le nuove tecnologie stanno sempre più prendendo il sopravvento sugli oggetti comuni. Consideriamo, ad

esempio, il portafogli. Un tempo andavano di moda quelli con lo scomparto per il libretto degli assegni ed il

bottoncino per il portamonete. Oggi sono diventati, più che altro, dei piccoli e comodi porta-tessere,

soprattutto da quando la patente di guida e la carta d’identità sono state rivisitate in formato card. Molto

presto però, questo prodotto verrà rimpiazzato da un nuovo competitor più avanzato e,cioè, lo smartphone.

Non è per niente azzardato pensare che il portafogli resterà solo nelle tasche di qualche fedelissimo. La

dematerializzazione del denaro è già stata devastante, costringendo i produttori di questo articolo a rivisitarne

forme e misure, tanto che oggi le banconote si mettono nei portatessere, usati, in origine, per carte di credito

e documenti. Presto, però, non servirà neanche più tutto questo. Grazie al digital wallet, gli smartphone

accettano carte di credito e carte fedeltà di ogni generazione. Innovazioni come Apple Pay e Google Pay

rendono del tutto superflua una carta di credito fisica,perché basta avvicinare il telefono(in certi casi anche

solo lo smartwatch)al lettore per poter pagare.

E lo stesso discorso vale per le carte fedeltà, che si usano nei

vari negozi, le quali, con applicazioni speciali come Stocard diventano digitali in un attimo e sono pronte per

passare sotto gli scanner. Un altro esempio, molto valido per questo periodo, riguarda il green pass. Proprio

applicazioni come Stocard, riescono a digitalizzarlo in pochi istanti, così da averlo sempre con sé ed a portata

di tap. Altro fenomeno in crescita, riguardas i badge aziendali, perchè sono sempre di più le società e gli

uffici che stanno rinnovando i lettori ottici e pass per l’accesso al luogo di lavoro: la card fisica sparisce e

diventa fruibile attraverso lo smartphone. Gli ultimi baluardi dellav carta fisica, insomma, riguardano i

documenti. Patenti di guida, carte d’identità e passaporti sono, ancora legati al mondo analogico, e

rimangono da esibire e portare con sé fisicamente. Qualcosa, però, sta cambiando e non si tratta dio

un’innovazione da poco. Con una nuova funzionalità di Apple, che si chiama iOS15, e che sarà disponibile

nel giro di qualche settimana, si potranno digitalizzare la patente di guida e la carta d’identità. Di fatto,

dunque, questo due documenti finiranno nell’app Wallet degli iPhone, diventando fruibili direttamente dallo

smartphone. Una svolta storica, che sarà tenuta a battesimo proprio in alcuni stati americani, la cui

Transportation security administration, ha confermato che aprirà alcunio checkpoint aeroportuali per i

passeggeri muniti di questi documenti elettronici su app e dispositivi Apple. Per verificare il docimento e

l’utente combacino, verrà chiesto di scattare ul selfie che verrà inviato allo Stato di emissione. Verrà anche

chiesto di muovere la testa ed il viso per confermare che l’utente è vivo. Se tutte queste procedure dovessero

andare a buon fine, il dococumento compare sull’app Wallet. Durante questa configurazione, l’utente di

autenticherà utilizzando Face ID o Touch ID, in modo che soltanto il suo viso o il suo dito possano accedere.

E quando sarà necessario esibire il documento per un controllo, basterà avvicinare il telefono al lettore, così

come avviene per le carte di credito: all’utente verrà inviato un avviso sulle informazioni che sta per

condividere e la richiesta di autorizzazione attraverso il Face ID. E’ chiaro, naturalmente che, affichè tutto

questo avvenga sarà necessaria la diffusione di lettori ad hoc. Ma la rivoluzione è appena iniziata. Uno dei

vantaggi di passare ai documenti digitali, riguarda il fatto che non è necessario condividere le informazioni

con chiunque. Apple, dal canto suo, ha dichiarato che questo sistema è progettato in modo da non dover

consegnare il telefono a nessuno e neanche sbloccarlo. I dati sull’identità dei clienti, inoltre, saranno

crittografati, così da proteggerli da eventuali attacchi hacker. Quello dei documenti, insomma, sembra, un

muro pronto a cadere. Ci vorrà ancora qualche anno di certo, ma il futuro sembra segnato. Ed è segnato, già

oggi, per molti oggetti fisici. Ricordiamo i badge aziendali, i quali con il nivo sistema, non correranno più il

rischio di essere persi, ma pensiamo anche, ad esempio, alle chiavi dell’automobile che potranno, in un

futuro, non troppo lontano essere inglobate nei nostri smartphone. Alcune case automobilistiche come BMW

possono già essere sbloccate attraverso il proprio iPhone e Goggle ha già annunciato qualcosa di simile in

arrivo su Android 12. Anche le serrature delle porte delle nostre abitazioni potranno essere aperte

avvicinando il proprio smartphone. Sempre alcune case automobilistiche consentono di guidare quando sei

connesso con app per smartphone. Ma questa, in fondo, è un’altra storia. Guido Honorati Broggi