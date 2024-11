COSTIERA AMALFITANA, A NATALE SI VIAGGIA CON IL TRAGHETTO

A Natale 2024 si può viaggiare in Costiera Amalfitana con il traghetto: ecco tutte le tariffe.

I caratteristici borghi brillano di festa, adornati da mercatini e luci che si riflettono sul mare, creando suggestivi giochi di colore. Le strade sono avvolte dai profumi dei dolci natalizi tradizionali, come zeppole e struffoli, mentre gli angoli si animano con i presepi.

Costiera Amalfitana, a Natale si può viaggiare con il traghetto

Durante le festività, gli italiani riscoprono il piacere di viaggiare via mare, approfittando delle convenienti tariffe offerte da Ferryhopper,

l’app per la prenotazione dei traghetti. Tra le tratte più indicate da prenotare con Ferryhopper ci sono quelle campane che collegano Salerno alle località turistiche della Costiera Amalfitana, che si vestono di una magia particolare grazie alle luminarie che creano un’atmosfera incantevole.

Le tariffe

Tradizionalmente, la notte di Capodanno viene celebrata con un grande veglione sulla Spiaggia Grande di Positano, che si trasforma in una discoteca all’aperto. Attualmente, questa meta è raggiungibile con circa 15 corse dirette al giorno, ognuna della durata di un’ora e al costo di 16,50 euro. Un’alternativa da considerare è il viaggio in traghetto fino ad Amalfi, che dura 35 minuti e ha un prezzo di 11,50 euro, ideale per chi desidera un’atmosfera suggestiva sul mare, anche in inverno. Da Napoli, è possibile raggiungere Palermo con 3 partenze giornaliere durante la stagione invernale, per un viaggio di 8 ore e 30 minuti, con biglietti a partire da 48 euro. Questa località si appresta a ospitare il Family Christmas, un evento natalizio senza pari, che si svolgerà dal 4 al 22 dicembre 2024 presso il Palagiotto in Piazza Chinnici. Sarà un’occasione imperdibile, con giostre di ogni genere, una meravigliosa pista di ghiaccio, il fantastico Villaggio di Babbo Natale, dove lui e i suoi elfi saranno presenti, e numerosi mercatini di Natale. Inoltre, è una meta perfetta per gli amanti della Natività, grazie al suggestivo Presepe vivente di Gangi.

