COSTIERA AMALFITANA DAL 1 GIUGNO TORNANO LE TARGHE ALTERNE

Sulla Strada Statale 163 “Amalfitana”, dal 1° giugno 2024 entra di fatto in vigore il provvedimento di circolazione a targhe alterne. Da Salerno a Positano passando per Cetara, Maiori, Minori, Ravello, Atrani, Amalfi, Conca dei Marini, Furore, Praiano. Qualsiasi altra strada del territorio non è interessata dalla circolazione a targhe alterne (ad esempio non sono interessate la Provinciale per il Valico di Chiunzi con i suoi due tronchi che vanno verso Maiori e Ravello o la Sr 366 Agerolina).

Come sono organizzate le targhe alterne

Nei giorni con data pari non possono circolare le auto con l’ultima cifra della parte numerica della targa pari. Nei giorni con data dispari non possono circolare le auto con l’ultima cifra della parte numerica della targa dispari. Quando è in vigore, la circolazione a targhe alterne è valida dalle 10.00 alle 18.00.

In qualsiasi altro orario la possibilità di percorrere la Statale Amalfitana con gli autoveicoli non è limitata. I mezzi a due ruote non sono interessati dall’ordinanza (moto, scooter ecc.). Sono sempre valide le limitazioni per i mezzi pesanti e ingombranti stabilite dall’Anas con l’ordinanza 337 del 2019.

Quando si circola a targhe alterne in Costiera amalfitana

La Settima Santa fino al lunedì in Albis, quindi si circola a targhe alterne: tutti i giorni dal 25 marzo al 1° aprile 2024.In occasione delle festività della Liberazione e del Primo Maggio si circola a targhe alterne: tutti i giorni dal 24 aprile al 2 maggio 2024.

Dal 1° giugno al 31 luglio si circola a targhe alterne il sabato e la domenica e nelle giornate festive. Quindi nelle seguenti date:1 e 2 giugno 2024;8 e 9 giugno 2024; 15 e 16 giugno 2024; 22 e 23 giugno 2024;29 e 30 giugno 2024;6 e 7 luglio 2024;13 e 14 luglio 2024; 20 e 21 luglio 2024; 27 e 28 luglio 2024. Nel mese di agosto e di settembre si circola a targhe alterne:tutti i giorni dal 1° al 31 agosto 2024;tutti i giorni dal 1° al 30 settembre 2024. Dal 1° al 31 ottobre si circola a targhe alterne il sabato e la domenica e i giorni festivi. Quindi nelle seguenti date: 5 e 6 ottobre 2024;12 e 13 ottobre 2024;19 e 20 ottobre 2024; 26 e 27 ottobre 2024.

In quali casi si può circolare in deroga all’ordinanza delle targhe alterne sulla Statale Amalfitana?

Come previsto dall’ordinanza 340/2019 dell’Anas, possono circolare senza le limitazioni delle targhe alterne: i residenti dei 13 comuni della Costiera amalfitana più Agerola; i veicoli dei titolari di contrassegno H con il titolare del contrassegno obbligatoriamente a bordo; taxi e NCC; i mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia. Possono circolare in deroga all’ordinanza le seguenti categorie:

Ospiti di strutture alberghiere ed extralberghiere dotati di regolare prenotazione, unicamente per gli spostamenti necessari all’arrivo nel giorno del check-in e alla partenza nel giorno del check-out per effetto delle integrazioni all’ordinanza ANAS emanate dai Comuni del territorio. Per qualsiasi altro spostamento con l’auto i visitatori sono soggetti all’ordinanza delle targhe alterne.

I lavoratori dipendenti non residenti in Costiera amalfitana, titolari di un regolare contratto di lavoro nei 13 comuni della Costiera amalfitana più Agerola, circolano in deroga unicamente per gli spostamenti di lavoro. I proprietari di abitazioni nei 14 comuni del territorio che non sono residenti. Per circolare in deroga devono richiedere attestazione al Comune nel quale è presente l’abitazione. Amalfi Coast Traffic Regulation System.

Il vademecum in lingua inglese

Sul portale del Distretto Turistico Costa d’Amalfi è disponibile un vademecum in lingua inglese, sempre aggiornato, che può essere scaricato e distribuito agli ospiti delle strutture ricettive.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...