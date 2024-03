COSTIERA AMALFITANA, SI LAVORA CONTRO IL TEMPO PER EVITARE LA CHIUSURA PASQUALE

Corsa contro il tempo per evitare lunghi stop alla circolazione e scongiurare il pericolo di chiusura della Statale Amalfitana, che avrebbe messo in ginocchio quel versante della Costiera Amalfitana proprio nei giorni di Pasqua, dopo la caduta di blocchi di materiale lapideo – per fortuna di piccole dimensioni – che hanno finito per centrare in pieno un autobus turistico, senza conseguenze per gli occupanti, sul versante della Penisola Sorrentina .

A Positano e Praiano, per tutta la giornata di ieri, si è temuta una interruzione della statale 163. Già perché avere la principale arteria chiusa a ridosso del weekend di Pasqua avrebbe significato disagi e problemi per residenti e turisti.

Dopo una serie di verifiche è stato avviato l’intervento di bonifica che proseguirà nella giornata di oggi con l’apposizione di reti metalliche utili a rimuovere anche il senso di marcia alternato.

