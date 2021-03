(Giovanni Coscia) – Tra crisi economico-finanziarie e sanitarie, unitamente ad una politica inefficace ed inefficiente, considerata la sua scarsa peculiarità di risoluzione delle problematiche, si assurge al concetto odierno, ad una esternazione che mi ha fatto riflettere e deve far riflettere noi tutti. Il ruolo della chiesa cattolica apostolica romana. E’ da troppi anni, almeno dal tempo delle crociate, una sorta di “Casta” che tutto ha fatto, tranne che mettersi al fianco degli emarginati e di tanti che hanno indossato i nuovi panni della povertà a causa di questo stra-maledetto virus. L’antico clero, pregava l’assoluto, ciò che era divino, legittimando un possibile Dio del cielo. La chiesa di oggi, quella post moderna, quella della società assolutista, è quella degli intellettuali, che pregano non certo Dio del cielo, ma il Dio assoluto che è il mercato economico e finanziario su scala globale e planetaria. Questo nuovo credo, va a benedire e ad “incensare” i rapporti “simmetrici” della società.

I nuovi oratori della mondializzazione capitalistica, sono coloro i quali vengono considerati reali ed i massimi trasportatori delle verità su ogni e possibile cosa. Purché economica e finanziaria. Tra questi, ovviamente, i giornalisti di potere, che rappresentano la massima figura nel NICHILISMO contrattualizzato e negazionista preparato ad HOC, che parlano di tutto, ma sanno ben poco. Questa fetta importante del potere assoluto, deve obbligatoriamente riportare una realtà diversa da quella che è nei fatti. L’obiettivo, in quanto gestori del consenso, è fare in modo che gli sfruttati diano la loro approvazione e consenso all’ordine che deve sfruttarli. Gli intellettuali e quindi i cosiddetti gestori del pensiero unico altro non fanno che fornire itinerari di consenso, in modo tale che gli ultimi, non insorgano e non si ribellino contro i nuovi padroni ed accettino le condizioni pur di vivere, anche se miseramente e genuflessi. I nuovi oratori in pratica, detengono il monopolio del pensiero e del simbolismo che lo dovrà rappresentare. Ecco quindi il pensiero unico, ed è il nuovo ordine simbolico nel quale si immobilizza ed acquista consapevolezza, l’ordine del nuovo dominio mondiale. Questo stratagemma o strategia, altro non è che il rafforzare le nuove idee esistenti e che si propongono. E per questi motivi ad avvantaggiarsene è e resterà sempre una sola parte: il potere dominante capitalista, sempre più ristretta. Ed ecco che il nuovo credo, diviene il mondialismo ed i signori che lo predicano: I generali della globalizzazione. E la restante parte umana, circa il 95% subisce passivamente il volere e le volontà del nuovo padrone cosmico, che non è la chiesa cattolica, ma il nuovo regime terapeutico economico-mondialista. Scompaiono così le vecchie classi “popolari” ed i ceti medi e proletari. Radiocomandate come una centrifuga che raccoglie tutto ed avvolge secondo le proprie necessità. E’ nata col COVID, la nuova classe PLEBEA. E la plebe, altro non è che la massa degli esclusi dai processi stessi della modernizzazione capitalistica. Ed il proletario e proletariato, avvertono a distanza questa ingiustizia patita a proprio discapito, non essendo in grado di organizzarsi in una protesta politica e redentiva. Non nascerà quindi un nuovo soggetto politico capace di ribaltare una strategia mondialista. Ed ogni giorno aumenta il popolo della plebe e degli emarginati. Ci si avvicina allo Stalinismo. Quello vero e quello storico. Quello che dominava sul suo popolo, ma ti dava il piatto di pasta; oggi il reddito di cittadinanza. Ci hanno strafregati. Ci avviamo verso il totalitarismo comunista. Strana rassomiglianza col reddito dei 5 stelle e vaffa day! E mi rifaccio a Winston Churchill, il quale affermava: “il comunismo è la filosofia dei falliti, il credo degli ignoranti, il vangelo dell’invidia; la sua caratteristica intrinseca è la condivisione della povertà”