(Giovanni Coscia) – Ritorna a salire il numero dei contagiato da coronavirus. Anche la variante DELTA, imprime la sua forza virale e contagia oltre modo le tante persone che ritenevano oramai, superato il periodo di crisi. Ma il dato rispondente ai contagi, elemento di discussione per le tv nazionali ed il giornalismo di potere, non riporta il vero dato di questi giorni. In pratica e per dirla in breve, il numero dei contagiati, annovera l’80% circa delle persone che erano già state vaccinate, addirittura due volte, nel mentre i non vaccinati, mantengono basso il livello di contagio, lasciando presagire, dunque, che il vaccino sia servito a poco o magari a contenere soltanto il livello di pericolosità della patologia.

Ma eminenti scienziati, ovvero quelli che non calcano gli scenari televisivi, avevano e continuano ad affermare che il covid 19 può essere curato anche a domicilio, basta innalzare le difese immunitarie del proprio corpo con appositi cure, mirate proprio allo scopo prefissato. Come si evince soprattutto da una nazione, quale ISRAELE, che vantava di aver vaccinato tutta la popolazione, il covid ha di nuovo invaso tutti coloro i quali erano stati vaccinati. Si arguisce con chiarezza, anche in base all’età dei beneficiati del vaccino, che il numero dei contagiati sale vertiginosamente proprio in percentuale a chi ha usufruito, addirittura, della doppia dose di vaccino. In percentuale dunque, il numero dei contagiati, anche in Italia, sale molto di più nei soggetti che hanno contratto tempo addietro, il covid. Allora la domanda quale è? Come diceva un collega in tv……è spontanea: a che serve il vaccino se poi le cosiddette varianti aggrediscono il copro? E perché si creano le varianti? La sproporzione tra i contagiati è notevole, in quanto, ribadiamo, chi ha fatto il vaccino ha un contagio superiore di oltre il 70% nei confronti di chi non è stato vaccinato. Chiudo il concetto con un pensiero di un grande scienziato che risponde al nome di Sabin, ovvero, colui il quale inventò il vaccino antipolio, il quale, dall’alto della sua scienza dichiarò:” NON HA SENSO VACCINARE CONTRO I VIRUS MUTANTI, PERCHE’ VACCINANDO SI STIMOLA LA MUTAZIONE”. E il grande Sabin aveva un illustre allievo, quale lo scienziato Giulio Tarro, che allontanato dagli schermi televisivi, aveva avuto modo di dimostrare come questo virus, lo si poteva trattare con appositi medicinali ed evitare forse, una pandemia, che necessitava alla politica(?). Tarro fu il portatore della verità e come tale non viene messo nelle condizioni di illuminare i tanti italiani ed il mondo, che pretendono la sola e semplice verità.