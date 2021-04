(Giovanni Coscia) – L’epoca o magari il periodo particolare che noi tutti stiamo vivendo ed attraversando, porta o dovrebbe portare ad una conclusione logica e razionale: pensare che non vi sia altra ipotesi di pensiero oltre il materialismo e quindi la materia. Tutto il mondo di oggi si fonda su questo duplice ma univoco concetto. La vita la dovremmo concepire solo ed esclusivamente sotto l’aspetto del possesso, del possedere e non “dell’essere”. La sfida, la concorrenza è già insita nella società sin dai primi anni della nostra vita se non dagli albori della stessa. Ai bambini, viene imposto di essere migliore del suo compagno di banco creando quindi una concorrenza fratricida e non gli viene insegnato di vivere la gioia della vita, di scoprire il mondo di meravigliarsi innanzi ad una nuova vita che nasce. Scoprire le meraviglie della vita è l’essenza della nostra formazione. E invece, si deve comprendere solo che il compagno di banco è divenuto un termine di paragone e tentare di sottometterlo alla sua bravura scolastica. Deve essere il primo della classe. E tutto funziona così, in ogni settore.

Per passare poi al sistema economico, fondato esclusivamente sul profitto ed è il ritorno imperante, alla già citata “materia” o materialismo. Per pensare dunque, ai premi Nobel della economia, che con i modelli matematici prevedono il tonfo o il rialzo di azioni quotate o quotabili anche a distanza di anni. Ritengo invece, a mio modestissimo avviso, che l’economia debba essere incentrata sulle esigenza dell’uomo stesso. Al suo fabbisogno quotidiano e nulla più. Ma il progresso è solo relegabile ad una parola quale..…CRESCITA? Forse è meglio avere poco, ma il giusto che occorre a noi tutti. Ed ecco che pochissimi hanno tutto e moltissimi non hanno nulla. Perché creare queste differenze? Se solo pensassimo a questa teoria, non certo assurdo, il mondo sarebbe migliore. Ne guerre ne fame, ne carestie, ne bambini che muoiono, ne tanto meno esisterebbe il famoso terzo mondo. Di cosa abbiamo bisogno se non della umiltà e del vivere comune nel benessere che coinvolge in serenità il mondo intero. Si lavora a ritmi vertiginosi per produrre ogni cosa, per lo più inutili, e tanti altri lavorano agli stessi ritmi per comprare. Ecco a cosa è costretta la nostra vita quotidiana. Correre per essere migliori degli altri. La concorrenza. Le multinazionali, le grandi aziende non danno felicità alle persone. Mi sovviene un aggettivo o magari una parola, che scavalca ogni concetto su descritto e che nella nostra madre lingua usiamo di rado o per niente. Felicità. O magari calza meglio essere “contenti”. Accontentarsi significa essere davvero felici. Il sistema fondato sulla crescita esponenziale dei desideri, non accontentarsi mai, perché vi è sempre un nuovo traguardo da raggiungere pone l’individuo nella totale infelicità ed il mondo circostante, ovvero tutto ciò che ci circonda, diviene di colore grigio e ci lascia nella indifferenza di tutti. Felici significa sapersi accontentare.