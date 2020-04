Siamo ancora nell’emergenza, quasi totale, del coronavirus e già si inizia, giustamente, a parlare del dopo pandemia, che in pratica, ha messo a sedere l’economia mondiale e fermate dunque, tutte le produzioni o quasi. Il rischio della perdita del lavoro, indubbiamente esiste. Quanti potranno ritornare al proprio lavoro dopo questa emergenza? Il concetto primordiale, secondo gli atteggiamenti adottati dall’Europa nei nostri confronti, consiste nel riportare la nostra vecchia, gloriosa amata BANCA D’ITALIA alla sua vecchia ed originaria funzione: una banca pubblica. Ad essa dovrebbe aggiungersi e coadiuvare, anche la CASSA DEPOSITI E PRESTITI. Entrambi quindi, enti pubblici, aspetto giuridico smarrito, oramai da diversi anni Entrambe infatti, essendo delle SpA, rispondono ai loro azionisti. Enti pubblici, che rispondono al popolo, tramite il parlamento. Obiettivo primario senza dubbio alcuno. Altro aspetto da tenere in considerazione, riguarda, senza dubbio alcuno, il re-impadronirsi della SOVRANITA’ MONETARIA. Sovranità sta a significare il “diritto di uno stato di essere sovrano, stabilito peraltro, dall’art 1 della nostra Costituzione. Chi scrive e firma l’articolo, è orgoglioso da sempre, di essere sovranista, che vive nella forma eccelsa della pura democrazia. Infatti la costituzione recita che: “LA SOVRANITA’ APPARTIENE AL POPOLO E LA ESERCITA NEI LIMITI E NELLE FORME STABILITE DALLA COSTITUZIONE”. Quella Italiana si intende e non quella dei trattati europei; ragion per cui abbiamo mandato a quel paese, quanto i nostri padri costituzionalisti ci hanno lasciato. Dobbiamo e possiamo emettere le nostre banconote. Abolire tutti quei trattati, nella pura sostanza, che richiamano invece delle norme che impediscono la sovranità monetaria, a partire dal maledetto trattato di MAASTRICHT e di LISBONA. Per farla breve, c’è da rispondere NO, alla truffa chiamata MES. Altro punto da rivedere è il nostro debito pubblico. Rendere in pratica inesigibile il debito proveniente da speculazione, da un sistema di banche private. In tempi non sospetti, già ebbi a discutere del DEBITO DETESTABILE, che consiste nel non restituire almeno gli interessi sulle quote capitale che non avevano prodotto il risultato sperato. Restituire quindi, una parte del capitale, senza gli interessi usurai. Ed infine credo, fare tutto ciò che nell’ultimo quarto di secolo non è stato fatto; ovvero, bloccare le privatizzazioni, bloccare le cartolarizzazioni, impedire la svendita del paese ed inoltre, credo più importante, abrogare le leggi che spingono il nostro paese alla finanziarizzazione dei mercati. L’opposto in pratica di chi afferma che dobbiamo dare in garanzia le nostre spiagge ed il nostro parlamento, svendutosi, in questi ultimi decenni, come una quotazione in borsa che ha successivamente accusato il crollo totale del suo titolo. Da questi punti essenziali, credo, bisogna che l’Italia, riparta a testa alta e non più genuflessa al volere altrui. Siamo Italiani. Ce la facciamo da soli. Noi siamo la cultura nel mondo. Quando avevamo le università, negli altri paesi europei, vi erano ancora i Barbari. Giovanni Coscia