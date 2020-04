La “longa manus” del vil danaro, ha ufficialmente abbassato le mura di protezione. L’assurda proposta di Zingaretti, guarda caso comunista, sta scioccando l’Italia intera. Prevede infatti, l’imposizione di un vaccino da somministrare obbligatoriamente con una motivazione che definire assurda è grottesco addirittura, Zingaretti, ha infatti affermato che : “SE VACCINIAMO CONTRO L’INFLUENZA, ALMENO SIAMO SICURI CHE ALMENO NON SI TRATTA DI INFLUENZA”. Francamente trovare una possibile discussione su questa argomentazione è impossibile. I politici Italiani, almeno quelli della sinistra logora e inefficiente, violano costantemente la costituzione Italiana. Già il famigerato, LOCK DOWN, ci ha reclusi nelle case e ci ha tolto ogni principio di libertà, quanto addirittura vogliono imporci un vaccino, per capire o meno se si tratta di influenza o di coronavirus. Siamo pazzi? Ok, Zingaretti è un comunista, ma la assurdità scientifica, non spetta ne a Zingaretti, ne alla politica tutta, sia di destra che di sinistra, ma aprire un dialogo con gli addetti ai lavori, ovvero virologi ed immunologi, in primis Giulio Tarro, sarebbe doveroso da parte del governo. I politici, di contro, almeno da sinistra, appoggiano la tesi di Zingaretti, come se il politico è DIO in terra. Lo dimostra l’assurdità su descritta. Il sistema è quindi MARCIO. Marcio dalla punta dei capelli, all’unghia dei piedi. Perché or dunque, questa ipotesi da realizzare? Credo vi sia, senza dubbio alcuno, una serie di connivenze tra politica, case farmaceutiche, multinazionali, ricercatori ecc. ecc. Un marcio che deve essere acclarato quanto prima. Troppi interessi ha mosso il CORONAVIRUS. Assurdo quindi dire, “vacciniamo per l’influenza così se vengono fuori i sintomi influenzali, sapremo che non è l’influenza, ma è il coronavirus. Questa affermazione ha scioccato il mondo scientifico e non solo. Si decide tutto quindi, grazie alla carcerazione imposta a noi tutti. Ad avere la meglio allora, saranno i mercati finanziari del settore farmaceutico. Voglio preparare un Vaccino per l’influenza, ma non sappiamo in effetti, di quale influenza si tratta. Ogni anno vi è un caso diverso di influenza. Allora sovviene ragionare in questo modo: a che serve preparare un vaccino, se gli stessi tempi di preparazione, sono un minimo di sei mesi? E se poi il vaccino non corrisponde all’influenza cosa succede? Succede che abbiamo sprecato miliardi di euro, senza beneficio per i cittadini. Vero? Per i cittadini, certo, ma non per le case farmaceutiche o per i politici che fanno l’assurda proposta. Ma i politici, come ci hanno insegnato i 5 stelle, sanno davvero tutti, Son passati dal coltivare i terreni in Sardegna, a vendere bibite gasate, a fare i barbieri (senza discriminazione alcuna sia chiaro) a divenire politici le cui decisioni non sono attaccabili, considerata la posizione di maggioranza in governo. Siamo al cospetto del verbo unico del mercato; quel verbo unico che taglia la lingua al potere e colpisce tutti quelli che purtroppo stanno più in basso. Rimane comunque per molti politici, l’illusione di proporre chissà quali cose buone. Passeremo quindi, dalla reclusione imposta, alla forzatura obbligata del vaccino eventuale che verrà. POVERA ITALIA, siamo messi male. Il virus, è stato quindi e continuerà ad esserlo, l’alibi perfetto per consentire al potere di renderci schiavi e di accettare come pecoroni, le catene, lasciando pensare a quasi tutti, che le si indossano a fin di bene. Pur privandosi della libertà. Non bisogna fidarsi quindi, di chi in nome della libertà futura, ci toglie quella presente. La liberà è il bene più prezioso. Il servo è colui il quale rinuncia alla libertà per fare salva la sua vita. Ecco come ci tratta la classe politica: SERVI. SCHIAVI. E’ la sintesi del mio libero pensiero e nulla più; ma le catene del concetto globalista, attraverso la nuova dittatura sanitaria, ci offre questa alternativa per la nostra sopravvivenza. Ma il ricatto è palese. I signori del governo giallo-rosso sbiadito, che risponde all’UE e al capitale, “mai al popolo ed a chi lavora”, hanno il compito di colpire senza pietà il popolo e chi lavora e vuole farlo quanto prima. La lotta di classe è evidente e guarda caso, il coronavirus, è stranamente dalla parte dei potenti. Giovanni Coscia

Continue Reading