L’ipotesi o magari la teoria di un eventuale esperimento finito male, del coronavirus, apre le porte al sistema complottistico, ipotesi sostenute in special modo dal potere dell’informazione, che ovviamente rincara la dose, mettendo in risalto che esperimento non è, e che si tratta invece di un pipistrello o un topo non tenuti in sicurezza. In special modo, la teoria del complotto è sostenuto dagli stessi cinesi, che ovviamente hanno tutta la necessità di affermare che non trattavasi di esperimento, ma di animali sfuggiti al controllo. Ma il senso critico di ogni essere umano è suddiviso equamente in questa teoria. Ci si consenta almeno una minima soglia di senso critico, tanto per intenderci, che induce una buona parte di popolazione a non credere alle apparenze. Non possiamo deglutire se preferite, tutte le fandonie che il potere assoluto, diffonde per riprodurre se stesso e ri-potenziarsi in maniera del tutto indisturbato. E’ da oltre due mesi, infatti, che subiamo in silenzio assoluto, potrebbe essere anche un grande esperimento sociale!

Una prova che la classe dominante capitalista cosmopolita, approfittando del virus, o addirittura producendolo in laboratorio, inizi a gestire le nostre vite a proprio uso, forgiando rapporti di forza a proprio vantaggio, usando il distanziamento sociale, come nuovo principio di organizzazione della nuova e futura società. Ma anche in modo sinergico, per comprendere quanto sia facile, da cittadini, ridurci in schiavitù, soprattutto mentali. Schiavi che amano droni e APP per le tracciabilità,; esercito per le strade e spiati da forze dell’ordine e non solo. Quest’ultimi complici inavvertiti, del nuovo sistema. Se così fosse, l’esperimento sarebbe riuscito. Molti non se ne sono accorti, escludo me stesso (chi scrive) e tanti altri credo, ma siamo divenuti a tutti gli effetti i nuovi schiavi. Schiavi inermi che accettano le decisioni meschine, aberranti ed umilianti, imposte dal governo. Pur di sopravvivere.

Pur di sfuggire al contagio. Un dispositivo perfetto, se ben guardiamo nei meandri e anche più in superficie e se volessimo salvarci, così ci ripetono con ossessione, attraverso le centrali del potere, quali i mezzi televisivi sionisti e la stampa accantonata sulle stesse posizioni, dobbiamo eseguire tutto ciò che ci impongono. Nessun “se” e nessun “ma”. E nessuno si è accorto che questi criteri adottati, sono in tutta pratica e realtà, rigorosamente INCOSTITUZIONALI. Del resto, la costituzione, il parlamento, le libertà, i diritti, possono essere sospesi, quando si tratta di sopravvivere; ecco l’inganno subdolo che il potere usa ed ai quali tutti o quasi, cedono come schiavi perfetti che amano le proprie catene. Anche corte o limitate alla superficie della propria casa. E diciamolo pure, chi accetta queste condizioni incostituzionali, è nei fatti lo schiavo ideale. Quelli che per salvare la propria vita, rinunciano alla libertà ed accettano di buon grado, quanto la stessa catena morale, gli impone. Certo, ci dicono che questo metodo adottato, è finalizzato al nostro bene e riguarda la futura libertà. E’ il più grande paradosso. In nome del bene e della libertà a venire, ci negano quasi tutto, escluso i pasti, nell’attuale presente. E non dimentichiamo la APP della tracciabilità, per favore; ci dicono serva per evitare i contagi. Intanto ci sorvegliano a nostra insaputa, facendo passare il tutto come la regolarità ideale per la nostra sopravvivenza. Nulla di più falso. Sarà facoltativa, ci dicono. Intanto trapela la disposizione di limitazione di spostamento per chi non usa l’APP in questione. Come dire: siete liberi di non usarla, ma se non la si usa, non potete muovervi. Vale anche per i nostri governanti? Chi è addetto al controllo è limitato? Lo stato mette contro i cittadini, le forze dell’ordine. Prove di RAICH anche in Italia. E ci si prepara al 25 APRILE? Roba da matti. Ma mi rifaccio ad un antico detto degli indiani SIOUX: “CHI NON COMBATTE MUORE DUE VOLTE”. Giovanni Coscia