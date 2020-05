(Giovanni Coscia) – Quando parliamo di golpe, ne conosciamo uno solo: è quella azione che si concretizza a seguito di una operazione violenta o militare da parte di un esercito o magari di un gruppo folto di persone con la comparsa di qualche carro armato che irrompe nei palazzi del potere, nel mentre la televisione ed i giornali, ne proclamano l’azione. Questo è senza dubbio il ricordo che abbiamo nelle pagine di storia e magari anche recenti, fino agli anni 70 e per lo più lo riviviamo nei ricordi di una vecchia pellicola di un film in bianco e nero. Oggi invece, il golpe è una azione diversa dalle solite che conosciamo. E’ come passare dalla tv in bianco e nero a quella a colori e maxi schermo. E’ questo il futuro che è un “luogo” da cui non si torna più indietro: Perché? Ce la siamo presi col PD, tanti anni fa, declinando delle generalità diverse da quelle attuali, una volta Quercia, una volta Ulivo, gli alberi o ramoscelli emblematici di una longevità infinita, la minaccia di impadronirsi “nei secoli dei secoli” del Paese e dei suoi abitanti esibendo un semplice biglietto da visita. Tutto ciò è avvenuto, in maniera lenta e progressiva ed è questa la moderna operazione del golpe, insinuandosi come l’acqua nelle micro fessure di una guaina sfilacciata, nei buchi di un impermeabile logoro. E c’è di più; la scuola che non insegna poco o quasi niente, imprigionata da una visione demenziale di una società di eguali, senza più sanzioni né premi. Una scuola piatta, laddove scomparsa l’ora di Educazione Civica, ha mostrato i suoi immensi limiti per la società futura, ma da tempo “addietro”.

L’infiltrazione massiva nella Magistratura, dentro la quale il PD e i suoi predecessori hanno covato le uova della “spartizione” politica: un catastrofico paradosso per un’istituzione che deve essere politicamente imparziale. Per passare poi, al pieno controllo dei mezzi di comunicazione: altro elemento ostativo per una comunità di persone, cristallizzatasi ormai in due grandi categorie: una delle quali parla, scrive, pontifica, fa il bello e il cattivo tempo, mentre l’altra sta zitta, muta e rimane avvolta nel più completo nichilismo. E si afferma poi, che se qualcosa non funzione, politicamente, vi sono le regole della cosiddetta “democrazia parlamentare”, che nelle più disparate occasioni, non manca mai e per determinati inconvenienti vi è il rimedio delle elezioni. Tutto vero, purché non venga meno la libertà di andare a votare: che viene negata quando lo spread elettorale diventa troppo alto per il PD, e a condizione che l’arbitro – il presidente della Repubblica – non nasconda sotto il doppiopetto la maglietta di una delle due squadre accanendosi contro l’altra. Ma in Italia – unico Paese al mondo – si è sostanziato un particolare tipo di golpe che chiamerei ANTROPOLOGICO e che risale ai tempi in cui un certo Beppe Grillo propagandava la formula “uno vale uno”, offrendo a tutti gli imbecilli, gli stolti, l’opportunità di entrare in politica e di scalare le istituzioni sino a conquistarne la vetta. Che sciagura. Basta vedere l’operato di Di Maio agli esteri e di Bonafede col decreto scarcerazioni dei boss sottraendoli al 41 bis. Tipiche cose italiane. Di contro, abbiamo i militari che ci multano se siamo a 90 cm di distanza e non ad un metro. L’esperienza di questi ultimi anni ha dimostrato che le due fattispecie PD-5Stelle possono convivere, senza nessun pregiudizio l’una per l’altra, come, d’altronde, si evince dall’insistenza con cui la Boldrini ha reclamato l’applicazione della libertà di genere nelle ordinanze firmate dal premier – e questo mentre il Covid 19 imperversava mietendo migliaia di vittime – e come, inoltre, è comprovato dal premier medesimo nell’atto in cui diffida i fidanzati dall’incontrarsi nella Fase 2, se il loro rapporto non è sufficientemente ‘stabile’. Tutto assolutamente assurdo e da imbecilli. E col silenzio totale del Capo dello Stato. Vero Mattarella? Io lo chiamo “GOLPE ANTROPOLOGICO”, compiuto ai danni delle persone chiamate “normali”, da parte di quelle che non lo sono affatto; il tutto non è stato ancora censito nelle dispense di Scienze Politiche e di Diritto, ma sussistono buoni parametri esponenziali, per credere che sia solo una questione di tempo. Tutto avverrà e si completerà. Politici e governanti, state imbalsamando la nuova società. Non siete voi a comandare le nostre movenze e le nostre menti. Forse tutto avverrà con la complicità dei grillini, falsi predicatori e del PD, padrone da troppo tempo e gerarca della nostra vita. Purtroppo per noi.