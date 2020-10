(Giovanni Coscia) – Pronti….via! Si parte con i ristori da parte del governo. Il decreto è già stato emanato e così Conte, capo del governo grillino-comunista, ha annunciato la pomposità del sostegno a favore dei ristoratori ma soprattutto delle attività in sofferenza per via dell’infame covid19 e dei suoi dpcm. In sintesi su questi decreti, sovviene, nelle mie idee “trasversali”, un personaggio datato anni 80, e che celava dietro una comicità d’autore, le verità di una vita che palesava le contrarietà e le avversità di un mondo fatto realmente al contrario: FANTOZZI! L’indimenticato ragioniere cinematografico e televisivo creato ad arte da Paolo Villaggio, che creò personaggi surreali per rendere reale l’inverosimile del mondo politico e lavorativo. A tal proposito, il decreto RISTORI, verso un paese, quale l’Italia, piena di ferite e sanguinanti sulla sua stessa storia, che dovrebbe rialzarsi col cerotto del fantomatico Ristori. Pochi spiccioli, anche se maggiorati, a categorie lavorative, che presentano falle da ogni parte. Si corre ai ripari. Tralasciando invece, le pieghe e le piaghe che il sistema retributivo e contributivo, nonché salariale, ha mietuto nel corso degli ultimi anni. Se il Premier Conte, pensa di risolvere con pochi spiccioli la faccenda COVID, non ha fatto realmente i conti con la drammaticità che lo stesso governo ha creato, paralizzando la sanità tutta, destituendola da ogni soccorso che i malati di altre patologie, necessitano per i propri bisogni di salute. Arriveranno gli spiccioli del ristoro o sarà solo una promessa come le disoccupazioni ancora non pagate dal mese di aprile? Acqua da tutte le parti. Troppe falle nel sistema politico, che cerca di riparare con decreti su decreti, una vergognosa condizione che ha crocifisso gli italiani, negli ultimi mesi.

L’avvocato difensore dei popoli, ma in realtà, raggira gli stessi. E ad essere tutelati, sempre ed unicamente la classe emerita dei politici, che non hanno pensato minimamente di ridurre lo stipendio a se stessi e di non beneficiare di privilegi che alla casta stessa sono consentiti, ma che nemmeno pensavo di “stopparsi” per qualche mese. NO. In pratica i potenti comandano sempre, e credo non sia giusto ne equo, in questo momento difficile per la nostra generazione, che combatte quotidianamente con una casta che tutela se stessa e che dilania i diritti acquisiti di operai e dipendenti, ma non solo questi, alla difficile quotidianità da affrontare. Ristoranti, Bar, palestre chiuse, dopo migliaia di euro spesi per adeguarsi alle normative covid. Tutto azzerato e tutto buttato al vento. Addio sanificazioni effettuate. Per non parlare dei plexiglas anche nelle scuole che ora sono addirittura chiuse. Dove ci porta questo governo? Dillo agli italiani, caro Conte. E mandacelo a dire dai grillini e dal PD, che navigano in acque per loro tranquille, ma profonde per le tasche e la salute degli italiani.