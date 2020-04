Tutti ricordano la drammatica estate di quella estate del 2011?

Quell’estate che portò un incremento di ben 355 dagli iniziali 173 ovvero da quando una sorte di colpo di stato, consentì a Mario Monti, di sostituire l’allora premier Silvio Berlusconi. Anche in quel caso, Beppe Grillo, dimostrò il suo doppio volto politico, attaccando in primis il capo dello stato, sua eminenza Giorgio Napolitano e chiedendo allo stesso, solo un mese dopo, la sostituzione del cavaliere di Arcore. Caro Grillo, non sei nuovo a queste cose. (vedi i milioni di euro regalati a Bolivia e Tunisia e tu sei rimasto al calduccio della tua villa). Eppure, con i ricorsi storici, non vivevamo in quell’epoca la fortissima crisi economica che viviamo oggi, laddove le borse di tutto il mondo, hanno avuto un calo che ha sfiorato il 20%. E lo SPREAD? Strano,. Strano perché è fermo a quota 200.2 eppure nessuno è stato sostituito. SI appura quindi, attraverso la storia recente, che in quell’epoca vi fu un reale colpo di stato. Cosa non andava giù a quei politici che defenestrarono Berlusconi? Perché oggi nessuno ne parla? Chi scrive è solo un giornalista e non un economista, ma il ritorno alla mente, di quei fatti, fanno si che il dovere morale, abbia un suo resoconto, ed è dovere di ognuno di noi, ricordare quanto accadde solo pochi anni fa. E oggi cosa potrebbe accadere? Siamo come il cane che cerca di mordersi la coda? Cert’è che il coronavirus ha innescato una terribile crisi economica eppure lo spread è ancora saldo e fermo in quella posizione. Come se nulla fosse accaduto. Strano. La crisi globale è evidente e risulta inversamente proporzionale alla grandezza dello stesso virus (vairus per giggino di maio). E’ in pratica una nuova realtà che sta gettando le sue basi. Quale certezza or dunque, ci sta fornendo questa pandemia? In pratica non vi sarà nessuna salvezza senza sovranità. E’ quanto traspare da questi giorni che definire delicati è una banalità. L’azione della Cina resta comunque esemplare. Se sta uscendo fuori dalla crisi del covid19, consiste nel fatto che essa stessa è UNO STATO SOVRANO NAZIONALE MOLTO FORTE. La Cina è uno stato sovrano. Sia sotto il piano economico, sia sotto quello militare, ma soprattutto politico. E’ ciò che il nostro governo, con le sue sinistre oramai logore, unitamente ai grillini deculturizzati della politica, non vogliono vedere.

Una sorta di nuovo ’68, che in pratica oscura tutto ed odia lo stato sovrano. Cari comunisti. E l’Italia politica di oggi, gira la faccia dall’altra parte, nel mentre la destra col poco ardore e riscaldata da un fuoco fatuo, è accecata da una sorta di odio di persecuzione ai rossi comunisti, quasi come un vecchio fumetto della storia. E’ da ritenere invece, che la sovranità nazionale può essere l’unica ancora di salvezza; la riprova di ciò sta nel considerare che nel mentre gli stati dell’UE, a sovranità limitatissima, quasi interamente ceduta alla BCE, vivono in quella maggioranza, affogati tra le onde della crisi attuale e precedente e mentre ciò accade, dimenticato dai “grandi diffusori di notizie”, la Cina fornisce grandi quantità di ventilatori, mascherine e altri materiali sanitari, che a quanto sembra, i nostri ospedali e le nostre cliniche, riceveranno non prima di 15/20 giorni. La Cina ha anche inviato medici in soccorso nelle nostre ASL. La lotta non è tra il “cosmpolitismo” umanitario felice da una parte ed il nazionalismo anti-democratico dall’altro. Lo Scontro è di contro, tra l’imperialismo della globalizzazione da una parte e le sovranità nazionali dall’altra. Ultime trincee delle decisioni politica da adottare contro quella mercatistica.

I diritti sociali, contro le leggi della concorrenza. L’auto determinazione dell’uomo, contro quella dei mercati puramente speculativi e quindi cosmopolizzati. Senza sovranità nazionale non vi è possibile salvezza alcuna, rispetto alla forte crisi innescata dal virus. L’UE lo sta dimostrando. Lo dimostra con la sua “autocrazia tecno-burocratica”, l’UE altro non è che “L’IMPERIALISMO GERMANICO SOTTO NUEVE SEMBIANZE”. Come già detto in un articolo precedente, la Germania sta preparando un nuovo RAICK. Il vecchio sogno inflessibile di un nuovo possibile 4^ REICK che per imporsi deve annettere nazioni autonome disarticolandone la sovranità. La Germania si sta preparando alla moneta unica per l’Europa: Il MARCO. Giovanni Coscia