Stabilire le linee guida future, dopo la prima fase della pandemia, sarebbe come avere tra le mani la sfera di chissà quale mago e vedere il futuro, al quale ancora non è consentito l’accesso a nessuno sul pianeta. Formulare delle previsioni, è tuttavia possibile o forse ragionevole, sulla scorta di quanto accaduto sino ad oggi. Spogliandoci ovviamente dalle vesti di falsi profeti. Prendiamo in pratica dalla nostra stessa esperienza e basandoci sulla scorta di alcuni concetti e su alcune ragioni, è da ritenere che quanto accaduto, sia stato confezionato in questa prima fase di approccio pandemico, una buona fetta di pura follia, considerati i risultati o “non risultati” avuti a seguito di decisioni prese obbligatoriamente da mattina a sera. Stiamo scontando in effetti, due mesi assurdi, sulla nostra stessa vita. Cosa sperare allora per il futuro? Cosa ci sarà dopo questa fase? Ritengo a mio modesto parere che non ci muoveremo o discosteremo troppo dalla prima fase. In pratica, è da prevedere una sorta di “rallentamento” sulle restrizioni sino ad ora adottate e sulla nostra reclusione forzata, ma a distanza di poco tempo, ritorneremo inevitabilmente sulle restrizioni e quant’altro privatoci dai decreti. Perché questo? E’ possibile presagire che il virus, ritornerà come nella sua prima fase ed in forma nuovamente pandemica. Chi ci farà ricordare questo? Coloro i quali gestiscono la informazione, instancabilmente guidati dal potere occulto e da coloro i quali rappresentano il monopolio della “parola” e incalzeranno ancor di più, sulla nostra psiche, affermando, all’unisono, che la colpa, anche questa volta, è nostra. Senza nulla eccepire, senza nulla ribattere. Se quindi, nella nuova fase, il virus avrà ancora la sua dose di contagi, sarà sempre ed unicamente colpa nostra. Si dirà che non abbiamo seguito le regole e quant’altro. Non abbiamo seguito le raccomandazioni sul “distanziamento” tra due esseri umani ed allora non avremo ubbidito anche questa volta. Come dice il vecchio proverbio, “il cane morde sempre lo straziato”. In pratica è come se l’avessimo cercata di nuovo la pandemia, come irresponsabili. Ed allora, si tornerà alla fase precedente. A quella che prevede la reclusione totale, chissà per quanto tempo ancora. Poi magari, vi sarà una nuova fase 2 e poi ancora una fase 1. E questo per molto tempo ancora. Avremo la psicosi collettiva del Virus. La vita così è cambiata. Abbiamo perso le generazioni che hanno dato a noi, storia, saggezza e serenità. Oggi ci tolgono la vita, lasciandoci chiusi in casa. In pratica, saremo guidati da chi gestisce a proprio piacimento, il consenso dell’informazione, i quali a loro volta, sono gestiti da chi potrebbe avere interessi nel mantenere chiusa la gente nelle proprie case. Le previsioni parlano di restrizioni sino al 2025, almeno dall’università di HARVARD, che rappresentano l’anestesia del pensiero totale, su determinate imposizioni scientifiche che adotteranno. Essi rappresentano la sapienza? Siamo noi esseri comuni mortali, un po’ come l’asino e la carota. Si passa dalle promesse di libertà, a periodi di nuova restrizione. Sarà come una sorta di “alleggerimento della pena” se possiamo così definirla. In pratica come ci hanno suggerito dalle tv nazionali, il sole si prende anche sul balcone o sulle terrazze. E sovviene, tanto per chiudere l’argomento, che noi tutti stiamo perdendo nel nome della sicurezza, una dopo l’altra, tutte le nostre libertà fondamentali. E quindi, vaffanculo anche alla Costituzione. E nel nome della nostra sopravvivenza o meglio definirla come sopravvivenza biologica, abbiamo rinunciato alla nostra stessa vita. Vita costituita di rapporti tra amici, rapporti di confronto, di politica, di vita in genere e perché no, di litigi al bar sulla squadra del cuore. Dovremo dire addio anche al caffè con 4 amici al Bar? Eravamo molti di più, in verità. Mi chiedo: Saremo in grado di accettare tutto questo? Giovanni Coscia

