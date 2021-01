(Giovanni Coscia) S.G. Rotondo – Si è celebrato nella Chiesa Conventuale Santuario Santa Maria delle Grazie, il rito funebre che ha accompagnato in cielo, Padre Marciano Morra, carissimo amico di Padre Pio, entrambi congiunti nell’amore e nella preghiera di Dio. Tanta gente, ma tutto si è svolto osservando i criteri delle normative del Covis. Ed Anche Papa Bergoglio con un comunicato, ha esteso le condoglianze al mondo dei frati cappuccini per la perdita del loro capo spirituale. Con Padre Marciano Morra, si chiude un’epoca importante. Era e rappresentava infatti, l’ultima voce narrante delle vicende legate di persona al frate con le stimmate. Padre Marciano, su questa onda, ha creato tante realtà, al fine di porre in evidenza l’amore e la preghiera, nonché l’effetto per il mondo intero.

Gli è stato accanto per oltre 40 anni e sino al suo ultimo respiro, quel Gianni Mozzillo, che ne diviene l’erede morale delle sue opere e dei discorsi avute con milioni di persone. Mozzillo infatti, con lo stesso Padre Marciano e con Claudio Crovella, quest’ultimo scomparso il 29 dicembre, sono stati i fondatori del PREMIO INTERNAZIONALE Padre Pio da Pietrelcina, giunto alla sua XX^ edizione e che quest’anno, sarà interamente dedicato alla figura di padre Marciano e di Claudio Crovella. Al Dott Mozzillo, spetta questo compito delicato in ogni suo aspetto. A parte l’organizzazione del premio, sempre vicino ai ceti sociali meno abbienti, agli emarginati, ai portatori di handicap, lo stesso Mozzillo, avrà modo di marcare ulteriormente il valore etico e morale del frate scomparso, sempre presente alle edizioni del premio, così come avrà modo di specificare quanto dispendioso dal punto di vista delle energie, è stata la fondazione, la cura dei gruppi di preghiera, del quale Padre Marciano ne era il presidente mondiale, unitamente agli Araldi di Padre Pio, veri messaggeri di pace e amore, sostenuti e voluti sia da Padre Marciano che dall’instancabile Mozzillo.

Il presidente degli Araldi, Dott Gianni Pimpinella, avrà anch’egli, il compito di raddoppiare le forze per meglio diffondere e divulgare il massaggio della parte Laica del mondo della chiesa cattolica. La scomparsa di Padre Marciano, lascia un vuoto incolmabile. Mozzillo, cosciente di questa enorme eredità, dovrà abbracciare la forza dal nulla e innalzare al mondo intero, l’opera che egli stesso ha creato col frate scomparso. Mozzillo, infatti, ha dichiarato:” Una perdita gravissima quella di padre marciano e il mio compito, sarà quello di onorare il più possibile quanto egli stesso ha portato e creato negli anni precedenti sino ad oggi”. Il dott Gianni Mozzillo, diviene nei fatti reali e concreti, l’erede morale di un progetto spirituale attraverso la manifestazione del premio, che quest’anno sentirà della mancanza della figura importante del frate scomparso. “So per certo, che padre Marciano, al quale sono sempre stato al suo fianco, non mi abbandonerà in questo mio cammino e dal cielo saprà indicarmi la giusta strada”. Un nuovo punto di partenza quindi, per una manifestazione conosciuta in tutto il mondo e che quest’anno avrà un sapore davvero particolare. Al Dott Mozzillo, l’arduo compito organizzativo e morale, di portare avanti, con amore e come ha sempre fatto, quanto creato da egli stesso e da Padre Marciano. Sappiamo che è difficile, Ma Gianni Mozzillo, nel nome di Padre Pio e di padre Marciano, saprà condurre tutti ai più grandi ricordi ed alle maggiori emozioni che negli anni sono stati raccontati dai due frati, abbracciati ora in cielo.