DE LUCA ANNUNCIA UN NUOVO OSPEDALE PER SALERNO

Da Vincenzo De Luca importanti aggiornamenti in merito al nuovo ospedale di Salerno. “Abbiamo ripetuto la gara, collaborando con l’Anac per definire il capitolato. Dopo aver concluso il processo, abbiamo inviato l’esito all’Autorità Anticorruzione per i necessari controlli. È emerso che una delle imprese del raggruppamento presenta alcune pendenze” ha dichiarato il governatore in occasione di un incontro a Nocera Inferiore, dove ha discusso della gara per la costruzione del nuovo ospedale .

Nuovo ospedale di Salerno, De Luca annuncia investimento da 400 milioni

“In accordo con l’Autorità Anticorruzione, abbiamo inviato una lettera alla capofila, richiedendo di sostituire l’azienda entro una settimana. Ci auguriamo che ciò avvenga presto, in modo da poter finalmente avviare il cantiere, che ha un valore di 400 milioni di euro”

ha proseguito De Luca: “Nel frattempo, abbiamo avviato un’altra gara per la bonifica degli ordigni bellici, poiché è fondamentale procedere con questo lavoro prima di intervenire in un grande cantiere.

Questo processo continuerà indipendentemente dagli sviluppi. Ci auguriamo di essere vicini alla conclusione di questa lunga fase riguardante l’ospedale Ruggi, poiché i costi dei materiali aumentano con il passare del tempo. Sono fiducioso che stiamo per chiudere questo capitolo”, ha concluso.

