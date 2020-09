Il presidente della regione Campania per la situazione di disastro che si sta verificando dopo aver messo l’obbligo delle mascherine è pronto a chiudere tutto. Un dato allarmante che è stato rivelato da Vincenzo De Luca che, nello spiegare i motivi che hanno spinto all’ordinanza di obbligo della mascherina all’aperto h24, annuncia: “O si rispettano le regole o chiuderemo tutto”.“La Campania – ha ribadito De Luca – è la regione più delicata e più esposta d’Italia perché siamo la Regione che ha la maggiore densità abitativa d’Italia. Abbiamo un problema in più: l’apertura dell’anno scolastico. Il dovere di essere rigorosi è assoluto se vogliamo garantire la serenità delle nostre famiglie”.

previsioni: 5000 contagi entro il 24 ottobre

“La previsione che fanno i nostri epidemiologi da qui al 21 ottobre è di un incremento di 5mila contagi. Oggi abbiamo 371 persone ricoverate per ricoveri ordinari su 552 posti letto disponibili per pazienti Covid. Possiamo impegnarci in tempi brevi ad arrivare a 900 posti letto. Abbiamo una percentuale di asintomatici molto più elevata rispetto a marzo. Questo significa che abbiamo meno casi nelle terapie intensive. Il dato è gestibile ma dobbiamo lavorare guardando a quello che accadrà a breve. La situazione sarà delicata e abbiamo come obiettivo avere 1000 posti letto”.

Proiezione dei contagi Covid a dicembre 2020 in Campania

Tra fine ottobre e inizio novembre secondo gli epidemiologi della task force regionale ci sarà il picco del contagio Covid in Campania. De Luca mostra in video la curva di proiezione come fece nello scorso mese di marzo, durante il picco della prima ondata della pandemia. Anche in quel caso come oggi ci sono due possibili andamenti, uno più positivo (meno contagi) e l’altro negativo con un picco esponenziale.

De Luca fa il punto sui ricoveri

“Abbiamo 25 ricoveri in terapia intensiva con 38 posti disponibili. Nell’arco di 48-72 ore siamo in grado di avere 500 posti letto in terapia intensiva. Si sta alzando di nuovo l’età dei pazienti. Dobbiamo prevedere più terapie intensive. Possiamo arrivare in tempi brevi a 940 posti letto. Abbiamo in isolamento domiciliare 4761 nostri concittadini. Abbiamo ancora una situazione in equilibrio tra contagiati e persone che guariscono”.

“O si rispettano le regole o chiuderemo tutto”

“Siamo in piena epidemia – ha tuonato De Luca – L’ondata è già in atto. Nell’ultima settimana il dato dei contagi è oscillato fra i 180 e i 250, a fine marzo avevamo 100 contagi giornalieri. A fine aprile oscillavano tra i 30 ed i 40. Sulla base dei numeri siamo in una situazione più pesante. Non si scherza più: non è più possibile. Le alternative sono semplici: o conviviamo con il Covid fino al vaccino rispettando regole rigorosissime oppure l’alternativa inevitabile fra una o due settimane sarà la progressiva chiusura delle attività economiche e commerciali”.