È ufficiale! La sesta stagione del programma tv “Reality and Fashion Show for Designers” partirà venerdì 23 ottobre in diretta dagli studi tv di “Tv Campane” Non mancheranno le novità per questa nuova edizione, restate sintonizzati per scoprirle!In questi giorni Emanuele Siciganano sta definendo tutto per dare anima e vita al suo reality unico nel suo genere e giunto alla sua sesta edizione.nei prossimi giorni saranno svelate le novità ma ce n’è una che può essere anticipata.

Oltre alla diretta tv di Tv Campane,la trasmissione sarà irradiata anche da www.canalecinquetv.it in diretta così può essere visibile in tutto il mondo dallo smart tv,daitelefonini,tablet,computer e portatili.Dopo i successi televisivi estivi su www.canalecinquetv..it la trasmissione potrà essere vista in diretta da tutto il mondo.