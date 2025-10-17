DRAMMA IN COSTA D’AMALFI RITROVATO SENZA VITA UN PIZZAIOLO DELL’HOTEL CARUSO

Tragedia questa mattina in Costiera Amalfitana. Il corpo senza vita di Fabio Celella, 45 anni, originario della provincia di Benevento e pizzaiolo presso il rinomato Hotel Caruso, è stato ritrovato in una zona impervia di via Boccaccio, a Ravello.

Dell’uomo si erano perse le tracce da due giorni. A denunciarne la scomparsa erano stati i familiari, preoccupati per la sua improvvisa sparizione. Fabio non disponeva di un mezzo proprio e si muoveva esclusivamente a piedi, circostanza che aveva spinto le squadre di ricerca a concentrarsi su sentieri, strade secondarie e zone rurali.

Il cadavere è stato individuato sotto alcune griglie di ferro, in una intercapedine situata al di sotto della prima rampa di via Boccaccio, a circa 15 metri di profondità. A intervenire sul posto sono stati i Vigili del Fuoco, i volontari della pubblica assistenza Millenium e i Carabinieri.

I soccorritori hanno recuperato il corpo attraverso una complessa manovra in corda. Le cause della morte sono ancora da chiarire: al momento, le forze dell’ordine non escludono nessuna ipotesi.

Le indagini sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e capire cosa sia realmente accaduto a Fabio Celella.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...