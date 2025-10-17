17 Ottobre 2025

DRAMMA IN COSTA D’AMALFI RITROVATO SENZA VITA UN PIZZAIOLO DELL’HOTEL CARUSO

admin 17 Ottobre 2025

Tragedia questa mattina in Costiera Amalfitana. Il corpo senza vita di Fabio Celella, 45 anni, originario della provincia di Benevento e pizzaiolo presso il rinomato Hotel Caruso, è stato ritrovato in una zona impervia di via Boccaccio, a Ravello.

 

Dell’uomo si erano perse le tracce da due giorni. A denunciarne la scomparsa erano stati i familiari, preoccupati per la sua improvvisa sparizione. Fabio non disponeva di un mezzo proprio e si muoveva esclusivamente a piedi, circostanza che aveva spinto le squadre di ricerca a concentrarsi su sentieri, strade secondarie e zone rurali.

 

 

 

Il cadavere è stato individuato sotto alcune griglie di ferro, in una intercapedine situata al di sotto della prima rampa di via Boccaccio, a circa 15 metri di profondità. A intervenire sul posto sono stati i Vigili del Fuoco, i volontari della pubblica assistenza Millenium e i Carabinieri.

 

I soccorritori hanno recuperato il corpo attraverso una complessa manovra in corda. Le cause della morte sono ancora da chiarire: al momento, le forze dell’ordine non escludono nessuna ipotesi.

 

Le indagini sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e capire cosa sia realmente accaduto a Fabio Celella.

About Author

admin

Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

See author's posts

ALTRI ARTICOLI

MALTEMPO IN ARRIVO

admin 15 Ottobre 2025
CRONACA

AGROPOLI, OKTOBERFEST 10 SOLD OUT FILE LUNGHISSIME STASERA SI CHIUDE

admin 12 Ottobre 2025
img_5662

MERCATO SAN SEVERINO,I CAMPIONI DELLA JUVENTUS IN VISITA ALLA DE CLEMENTE

admin 10 Ottobre 2025

POTRESTI AVER PERSO QUESTI ARTICOLI

Fabio Celella (1)

DRAMMA IN COSTA D’AMALFI RITROVATO SENZA VITA UN PIZZAIOLO DELL’HOTEL CARUSO

admin 17 Ottobre 2025
images (8)

INAUGURATA AD AGROPOLI LA CASA DELLA CARITÀ “IL BUON SAMARITANO”

admin 17 Ottobre 2025
CRONACA

FIUMI DI DROGA TRA BATTIPAGLIA EBOLI MONTECORVINO ROVELLA ARRESTI E SEQUESTRI TUTTI I NOMI DEGLI ARRESTATI

admin 16 Ottobre 2025
img_5774

SALERNO,PAURA PER UN COMMERCIANTE AL CENTRO STORICO

admin 16 Ottobre 2025
img_5768

MALTEMPO IN ARRIVO

admin 15 Ottobre 2025