DUE MESI DI DISAGI SULLA LINEA FERROVIARIA SALERNO-COSENZA

Due mesi di disagi per i pendolari e per chi deve prendere i treni regionali della linea Napoli-Sapri-Cosenza. Dal 20 gennaio al 21 marzo ci saranno inevitabili problemi alla circolazione ferroviaria dovuta ai lavori di manutenzione infrastrutturale da parte di Rete Ferroviaria Italiana tra le stazioni di Diamante e Capo Bonifati, in Calabria. A cascata i disagi si registreranno anche in Campania e in provincia di Salerno perché la linea ferroviaria è la stessa.

Si tratta di interventi programmati da Rfi che ha previsto corse con bus con tempi di percorrenza che potrebbero aumentare in relazione al traffico stradale. Inoltre i posti disponibili potranno essere inferiori rispetto al normale servizio offerto e sui bus non è ammesso il trasporto delle biciclette né quello degli animali, ad eccezione dei cani guida. Dalla settimana prossima i viaggiatori della linea Napoli-Sapri-Cosenza dovranno cambiare le proprie abitudini. Pensiamo soprattutto ai pendolari che usano tutti i giorni il treno per andare al lavoro, a scuola o all’università e che da lunedì 20 gennaio, per due mesi, dovranno riorganizzare i tempi dei loro spostamenti.

