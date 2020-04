(Giovanni Coscia). Ricordate la storia della Bibbia? Sul monte Sinai, Mosè incontrò Dio che gli dettò le leggi per il suo popolo. Ma tutti sbagliamo su questa vicenda. Mosè non incontrò Dio, ma il premier “Giuseppi Conte. I suoi discorsi, imbevuti di nozioni ricevuti da Bruxelles, sono la chiara e nitida dimostrazione, che lo stesso premier, riferisce agli italiani, ciò che ha ricevuto ed impostogli dai vertici Europei, ma soprattutto da componenti umane del Bilderlberg, che fanno parte del suo staff tecnico. E’ stata sospesa la Costituzione a colpi di decreti, restrizioni e robaccia varia, ma egli riferisce come se, intontito ed imbottito di nozioni, tutto fosse regolare, ma altro non fa, che riportare quanto gli hanno scritto ed imposto. Ci stanno imponendo il controllo attraverso le APP, sistema che vede a capo tale VITTORIO COLAO, che partecipa sovente alle riunioni sul Britannia, la nave dei reali inglesi, sede ufficiale della massoneria e quindi dei capi del mondo economico. Conte, in pratica, è ritornato dal consiglio europeo, COMMISSARIATO. Eppure a colpi di decreti, ha tolto le libertà a tutti. Fa credere agli italiani, che ogni decisione è attuata per il bene comune. Vale la pena ricordare il caso della nave Gregoretti, quella che accolse 141 migranti, irregolari, e fece accusare l’allora Ministro degli Interni, Salvini, di sequestro di persona. Perché or dunque non si processa Conte per la violazione della costituzione, per la sua sospensione e per gli arresti domiciliari imposti a tutti gli italiani? Ma ritornando al premier, ed alle componenti del suo entourage, non va dimenticata l’atra presenza massonica, quella di Mariana Mazzucato, economista italiana, ma cittadina degli USA. Colao e la stessa Mazzucato, erano presenti alla riunione del Bildelberg del 2016 e del 2018. E perché questi due MANAGER furono stati invitati a quella riunione? Erano tra le 120 figure più importanti ed influenti al mondo. Quanti italiani sono a conoscenza di questi fatti? Nessuno o pochissimi. Non è escluso che lo stesso ex manager della Vodafone, Vittorio Colao, possa sostituire proprio Conte, in un immediato futuro, alla presidenza del consiglio dei ministri. Un accordo in “accordo” con i vertici della nave Britannia. Quella del Bildelberg. Nave frequentata anche da Grillo negli anni passati. La storia recente, ci porta a ricordare un analogo episodio e che risponde al nome di Mario Monti, universitario della Bocconi, ed inserito alla presidenza del consiglio come figura proveniente proprio dal gruppo Bildelberg, ovvero quelli che tutelano il mondo delle banche e dell’alta finanza speculativa. Purtroppo la memoria lascia dietro questi passi importanti e consente il rinnovarsi di proposte fasulle, ed il loro riproporsi in politica. Sempre le stesse facce e basta. Il falso predicare dei grillini ha posto in evidenza la malafede di un movimento che voleva aprire il governo come una scatoletta di tonno. Bene, lo hanno fatto, mi pare, ma si sono integrati al sistema come nessuno avrebbe saputo fare. “MAI COL PARTITO DI BIBBIANO”, ricordate Di Maio? Mi fermo su questa considerazione. Ed ora la Lega ha occupato la camera dei deputati. Una protesta politica che anticipa di certo quella più importante di tanti commercianti ed altre categorie, quali i ristoratori, che da mesi non lavorano e non portano a casa un solo euro. Va anche segnalata la scomparsa delle inutili Sardine. Ma Conte ed i suoi accoliti politici della maggioranza, forti di stipendi da oltre 20.000 euro al mese e più, non sanno cosa significa la mancanza di danaro. Usufruiscono di tutti i benefici parlamentari e se ne fregano di quanto accade intorno. Discorso al Senato di Conte: senza mascherina, vero? Ma egli ha la maschera reale sul volto. Quella che gli hanno imposto di mettere a Bruxelles, per nascondere la sua vera faccia. E allora, Conte, a che gioco stai giocando con gli italiani? E azzardo una mia citazione: La politica non è solo cannibalismo culturale e sociale: è annientamento culturale!

