Permangono gli scettici, specialmente tra le forze dell’ordine. E non serve a nulla neanche il caso del carabiniere no vax morto a Milano per Covid

E’ iniziata la campagna di vaccinazione per la somministrazione della terza dose in Lombardia. Anche se, però, molti hanno la possibilità di effettuarlo con largo anticipo rispetto a milioni di altri, tra le forze dell’ordine, poliziotti o carabinieri che siano permangono quote di contrari ed addirittura di tenaci oppositori. E’ pur vero che si tratta di quote minoritarie, dato che si tratta di un mestiere a forte esposizione con il prossimo, quindi con un rischio alto di contrarre la malattia e veicolarla, ma ciò non deve far abbassare la guardia.

I colleghi del carabiniere no vax morto a Milano, premettendo di voler rifuggire dalla classica retorica e descrivendolo come un brav’uomo, sono loro stessi ad affidarsi all’avversativa e tutto questo aveva fatto coincidere il rifiuto al vaccino con una sorta di personale regola ferrea da non violare, ma semmai da rafforzare. Come sia potuto accadere che la moglie del luogotenente, nonostante gli studi in medicina e le specializzazioni, sia stata maggiormente convinta a non vaccinarsi raggiungendo posizioni oltranziste e rimanendo ferma sulle proprie posizioni, è una domanda che tormenta i colleghi del militare, i quali, con lui hanno trascorso anni di operazioni sul campo, di quotidiano confronto con la casualità della vita e le sue fatali coincidenze, i rischi ed i pericoli, ed ancor prima le obbligatorie precauzioni e la famosa messa in sicurezza anche di sé stessi.

Tutto poteva essere evitato, si sente ripetere, ed una frase, o meglio, una riflessione, ovvia nella sua devastante ed inutile semplicità. Ad aggravare le condizioni del carabiniere sono state complicazioni respiratorie in un quadro clinico già grave fin dall’immediata contrazione del virus, quando anche la sua bambina era sembrata subire tremendamente la malattia e poter entrare in una situazione di estrema minaccia. Guido Honorati Broggi