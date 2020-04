Oscar Wilde diceva: NON DISCUTERE CON UN IDIOTA….TI TRASCINA AL SUO LIVELLO E TI BATTE CON L’ESPERIENZA. Altrettanto possiamo affermare che nemmeno le tragedie arrivano da sole. L’una è conseguenziale dell’altra. E per fare riferimento a Socrate, riporto una sua famosa frase: “E’ sapiente solo chi sa di non sapere, non chi s’illude di sapere e ignora così perfino la sua stessa ignoranza”. Nella tragedia in cui ci troviamo, ne è giunta una, come tragedia, che in questi giorni si è fatta udire ed è nuova e manco a farlo apposta, arriva dal Partito Democratico, ovvero, dalle guardie celate della globalizzazione, del turbo capitalismo, del nichilismo assoluto, nonché del patronato politico; è la proposta che definire assurda è cosa molto minima e proviene da un suo rappresentante che risponde al nome di GRAZIANO DEL RIO , in collaborazione con FABIO MELILLI. Sul SOLE 24 ORE, si legge testualmente: “PD,CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ SUI REDDITI OLTRE GLI 80 MILA EURO”. In particolare il gruppo del PD della camera, riporta il quotidiano economico, in piena sintonia col partito, (sic) propone un contributo di solidarietà a carico dei redditi più elevati per il 2020/2021. Eccoci or dunque, innanzi al becerismo ed alla sciagura dentro la stessa sciagura, in tutta sincerità, se proprio vogliamo chiamare le cose col proprio nome. In sostanza, con questa assurda proposta, di DEL RIO, sostenuto da tutto il suo partito, è a dir dir poco FOLLE, non soltanto ci si trova nella condizione difficile in cui già si è immersi, impedendoci di lavorare e quindi di produrre reddito, senza omettere “l’arresto domiciliare che ci hanno imposto”, in più propongono di portare via i nostri stessi soldi. Quelli sudati ed eventualmente risparmiati col sudore della fronte e depositati su un conto corrente. Gli eroi “rossocomunisti, i guardiani delle oligarchie finanziarie, eccoli pronti a sfruttare ancora il popolo onesto che lavora. Ed i 600 euro promessi? In sostanza, a causa del coronavirus si è lavorato pochissimo, e vivere utilizzando i residui risparmi accumulati da quando si lavorava, è cosa normale. Ma chi ha avuto quel reddito, le tasse le ha pagate? Ma certo, e forse DEL RIO & c non lo sanno. Quel reddito è già tassato di quasi un 65% e va nomenclata anche la giustizia sociale che non esiste, in quanto in fatto di tassazioni è altamente a danno di chi lavora onestamente, e tentano di portare via una percentuale di quella somma per una solidarietà. Quale? Perché non si chiede la solidarietà agli agenti della finanza, ovvero al grande capitale multinazionale che paga solo il 3% e vive di paradisi fiscali? Macché. Lo fanno fare ai piccoli e medi imprenditori, ai lavoratori artigiani, che col sudore benedetto della propria fronte, si fanno un culo da mattina a sera e tanti pensieri per i dipendenti. Magari si racconta, in questo periodo, di sopravvivere spendendo quei pochi risparmi messi da parte. Vogliono utilizzare le piccole somme accantonate, come contributo di solidarietà. Mi ricorda il 6 per mille. Bella questa solidarietà, solo fantomatica, dove la solidarietà è rivolta solo a chi lavora in nero ed in sostanza lo stesso lavoratore ha accumulato notevoli quantità di danaro, senza dichiararli, beneficerà di questo bonus solidale, che viene prelevato dai conti di tanti che hanno lavorato e pagate le tasse. Giustizia “rossa” oserei definire, che altro non rappresentano il patronato politico e che mai toccano gli interessi delle multinazionali, del capitale finanziario, di Soros, di Rotschild, di Rockfeller e pochi come loro e quindi proprietari di grandi capitali che magari non pagano nemmeno le tasse. Ad essere massacrati sempre e solo i ceti medi e le classe lavoratrici. Ecco la disgrazia nella sciagura. Ecco la vera pandemia. L’ignoranza di chi propone tali disastri. Attenzione quindi, perché il COVID19 potrebbe risultare una tragedia di gran lunga inferiore a quelle sociali che vengono compiute ora, in nome del maledetto coronavirus. Hai compreso DEL RIO? Parlaci della tua solidarietà! Parlaci del tuo stipendio che non hai voluto dimezzare. I sacrifici spettano agli italiani. Voi siete la casta e basta. Ecco la pandemica ignoranza. Ma forse, è giunta l’ora delle decisioni irrevocabili. Giovanni Coscia

