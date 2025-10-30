30 Ottobre 2025

È MORTO AUGUSTO STRIANESE, VOLTO STORICO DELL’ECONOMIA SALERNITANA

admin 30 Ottobre 2025

È scomparso Augusto Strianese, imprenditore di lungo corso e figura di primo piano della vita economica salernitana. Nel corso della sua carriera ha dedicato energie e competenze alla crescita del territorio, ricoprendo ruoli di rilievo in Confindustria, alla Camera di Commercio e all’aeroporto di Salerno, di cui fu presidente e principale promotore del rilancio, culminato con la riapertura dello scalo nel luglio 2024. La notizia è stata riportata da Le Cronache. Strianese è stato anche un volto noto del mondo sportivo: guidò la Salernitana negli anni della Fisa (Finanziaria Salernitana), prima dell’era Soglia, contribuendo a scrivere una pagina significativa della storia granata. Figura di equilibrio, visione e impegno civile, Augusto Strianese ha incarnato con dignità e passione il volto migliore dell’imprenditoria salernitana.

