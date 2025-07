EBOLI,IL DECÓ DEL GRUPPO INFANTE APRE IL 21 LUGLIO

Il Gruppo Infante LUNEDÌ 21 Luglio inaugura a Eboli con il suo format l’innovativo Decò Maxistore: la spesa diventa una favola

Con grande entusiasmo, il Gruppo Infante annuncia l’apertura del Decò Maxistore nel cuore di Eboli, in via Don Luigi Sturzo. Prestissimo, i cittadini potranno vivere un’esperienza di shopping unica, all’insegna di qualità, convenienza e servizi innovativi.

Il nuovo format renderà il Decò Maxistore un punto vendita unico, che si impegna a offrire un servizio di eccellenza e a rispondere al meglio alle esigenze della clientela.

Il punto vendita si presenta con numerosi reparti e innovazioni, pensati per soddisfare ogni esigenza. Tra le grandi novità, spiccano:

Macelleria di altissima qualità

Reparto Pescheria gestito da Marechiaro di Ferrigno Augusto, leader nel settore ittico locale

Reparto Panetteria, con pane caldo sfornato ogni 15 minuti

Selezione di Salumi e Formaggi di altissima qualità

Reparto Ortofrutta con prodotti eccellenti sempre freschi, scelti per garantire qualità e freschezza

Bistrot, Bar e Pasticceria “Zucchero e Cannella”

Reparto Telefonia gestito da Fusco Telefonia

Inoltre, all’interno del Maxistore, potrai scoprire i prodotti a marchio Decò e la linea Gastronauta, entrambe sinonimo di qualità estrema e convenienza. Un’ampia scelta di prodotti pensati per soddisfare anche i palati più esigenti, senza compromettere il budget.

Da non perdere anche la presenza della Profumeria Infante, che garantisce il prezzo più basso su tutti i profumi presenti in assortimento, offrendo così una vasta selezione di fragranze di alta qualità a prezzi imbattibili.

Il Gruppo Infante si impegna quotidianamente per rendere la vostra spesa un’esperienza indimenticabile, garantendo i PREZZI più BASSI e un servizio di eccellenza.

Vi aspettiamo numerosi LUNEDÌ 21 Luglio per scoprire il nuovo Decò Maxistore di Eboli, in via Don Luigi Sturzo: il luogo dove la spesa diventa una vera e propria favola!

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...