Prorogate al 31 dicembre prossimo le compartecipazioni di spesa sanitaria da parte dei cittadini campani e ci sono importanti novità. Visto che i limiti reddituali per avere le esenzioni dal pagamento dei ticket sanitari erano fermi al 2015, la Regione ha deliberato la necessità di adeguarli al costo attuale della vita. Gli uffici regionali, entro il 31 marzo prossimo, dovranno rivalutare le fasce reddituali dei codici che consentono per alcune patologie le esenzioni e classificati con la lettera che va da E10 a E14, sulla base degli indici Istat e quindi la variazione del costo della vita, con arrotondamento, per eccesso, ai mille euro, introducendo i corrispondenti nuovi codici di esenzione commisurati alle fasce reddituali rivalutate.

Attualmente, con la sigla E10 sono indicati gli appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo fino a 15.000 euro e con E11 quelli che fanno parte di famiglia con almeno tre persone e un guadagno totale non oltre i 18.000 euro. Il codice E12 viene attribuito ai soggetti appartenenti ad un nucleo familiare composto di almeno quattro o cinque persone con reddito complessivo non superiore a 22.000 euro mentre l’E13 a chi fa parte di una famiglia di oltre cinque componenti che guadagnano fino a 24.000 euro. Con E14 sono indicati tutti coloro che appartengono ad un nucleo familiare con reddito complessivo tra 36.151,98 euro e i 50.000 euro. Questi parametri ora andranno aggiornati e rivalutati. «Permane il beneficio dell’esenzione dei ticket sanitari in Campania e la platea sarà ridefiniti in base alle nuove dichiarazioni Isee e all’andamento dell’indice Istat – afferma Franco Picarone, presidente commissione bilancio della Regione Campania e componente di quella per la Sanità -. Un modo per evitare che ci siano persone escluse dai benefici per pochi euro». Per evitare affollamenti agli sportelli delle Asl per rinnovo le esenzioni, saranno prorogate quelle per reddito, per patologie croniche, per malattie rare e per condizione del paziente, in scadenza il 31.01.2021 e lo sarà anche il termine per la presentazione delle autocertificazioni per l’anno 2020 relativi ai codici di esenzione da reddito da E00 a E04 e da E10 a E14.