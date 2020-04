Non smetterò mai di far rimanere nella mente di chi legge, come il nostro paese, sia stato dimenticato dalle nazioni che compongono l’UE. Al contrario i paesi a noi distanti ci hanno fornito il loro aiuto. Ma il segnale è evidente. Si Attende l’attimo fuggente (CARPE DIEM) al fine di infliggerci definitivamente il colpo di grazia. La preoccupazione dell’Unione Europea, è infatti unisona: come sfruttare l’occasione per destabilizzare l’Italia, per catturarla nei dispositivi malefici del debito, e specificatamente del MES e dell’EUROBOND; in entrambi i casi, sarà una tragedia per il nostro paese. Il giorno fatidico per questa operazione, potrebbe essere proprio il 7 Aprile; si, in quanto, sembra, che Francia e Germania, abbiano trovato la quadratura del cerchio chiamato MES (Meccanismo europeo di stabilità) a condizionalità limitata, in aggiunta al rafforzamento delle linee di credito della banca europea degli investimenti e l’attivazione del nuovo fondo anti-disoccupazione, meglio denominato come “SURE”. Nel mentre i falchi tedeschi non vogliono lasciarsi scappare l’occasione storica, i paesi dell’area mediterranea, sino ad ieri detti impudicamente “PIGS”, cercano di non essere schiacciati in maniera definitiva e mortale da questa decisione. Lo fanno optando con strumenti cosiddetti EUROBOND. MES ed EUROBOND, “queste sono le alternative”, ha dichiarato Conte, al cospetto di milioni di telespettatori inchiodati davanti alle tv per le vicende sanitarie che ci coinvolgono.

Ma ha altresì affermato che non sarà il MES a prevalere, ma gli EUROBOND, come se questa fosse la via della salvezza. In verità gli EUROBOND, sarebbero semplicemente temporanee boccate di ossigeno ai paesi dell’area mediterranea in maggiore difficoltà. Grecia docet. Al tempo stesso, tuttavia, potenzierebbero l’autarchia burocratica dell’Unione Europea, rafforzando, in vero, il potere squisitamente anti-democratico della commissione Europea. In sostanza, siamo al cospetto di uno scontro che è tutto interno alle Elite europee; sia che vinca il MES, sia che vinca l’opzione degli EUROBOND. Con ogni probabilità, si risolverà ancora una volta a favore dell’ordine euro-usurocratico. Il MES ha condizionalità limitate, imposto dai “rapaci tedeschi”, non dispiace di certo a Gualtieri, attuale ministro delle finanze del governo CONTE 2, il più vicino ai desiderati della classe dominante eurocratica. La soluzione che si dovrà discutere, 7 aprile, proviene da un gruppo che è composto dai dirigenti dei ministeri delle finanze di tutti i paesi dell’UE. In sostanza, e per dirla chiaramente, “È LA FINE DELL’ITALIA”. Il MES COSTITUIRA’ LA MORTE DELLA NOSTRA PATRIA”. Stiamo andando incontro alla notte senza mai più vedere il sole che sorge. E comunque, anche se dovesse essere approvato il concetto degli EUROBOND, non si dovrebbe in ogni caso cantare vittoria. Sarebbe meno grave, con molta probabilità, rispetto al MES, ma di sicuro si tratterebbe, in ogni caso, di una sconfitta per il nostro paese. E la nostra Italia, prenderà ufficialmente la via dell’indebitamento ed al contempo verrebbe a rafforzarsi il potere già potente, della UE tecnocratica. In pratica possiamo affermarlo senza tema di smentita, qualunque dovesse essere la via scelta dal governo, proprio in data 7 aprile, MES o EUROBOND, sarà comunque o purtroppo una sconfitta letale per la nostra, inchiodata alla croce, povera Italia. Ecco dove ci ha portato la politica dell’ultimo ventennio. Anche se ne ricordiamo altri ben più rigogliosi per la nostra nazione, che hanno dato all’Italia il primato sino a qualche anno fa che tutti ci invidiavano. Sarebbe il caso, forse per la prima volta, volgere il guardo al passato. Giovanni Coscia