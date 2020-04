Una lotta quotidiana contro il virus. IL COVID19, viene combattuto tutti i giorni, in tutti gli stati del mondo e si cerca di contenerne quanto più possibile la furia omicida. Vinceremo noi, senza dubbio alcuno, ma quanto ci costa in termini affettivi e di salute, questo infausto periodo? Costerà ovviamente alla nostra ripresa economica e non solo nostra. In pratica la nostra virtù inizierà a muoversi nel terrore. Ed i gruppi politici che gestiscono le nostre volontà ed organizzano persino come muoverci, quelli per intenderci che cantano BELLA CIAO, grillini e sardine compresi, si sono scoperti amanti dei Droni e degli eserciti per controllarci in maniera definitiva. Ci controllano anche dai telefonini, considerata l’approvazione del decreto sul controllo approvato poche settimane fa. Nel frattempo segnaliamo che anche l’Albania, in questi giorni, ha fornito una splendida lezione di dignità e solidarietà alla nostra decantata Unione Europea, per altro in una forma che merita una attenzione particolare. Il presidente Albanese, ILIR META, con un ottimo italiano parlato, ha rispettato il nostro paese nel modo più intelligente e vale a dire quello culturale, riconoscendoci la storia della cultura con data millenaria.

E’ la palese dimostrazione che l’Albania, si è dimostrata nostra amica e come dice l’antico detto,….il vero amico lo si vede nel momento del bisogno. L’Albania ci porta il suo sostegno, mentre l’Unione Europea, si dimostra e si è oramai dimostrata ciò che realmente è nei fatti: IL NEMICO PRINCIPALE DELL’ITALIA, ED IN GENERALE DEI POPOLI EUROPEI. E’ la negazione dell’idea di Europa. Ovvero di quel mosaico poliedrico e sfaccettato di popoli di culture, di lingue e di tradizioni che è l’idea di Europa. La Germania lo ha comunicato in via del tutto ufficiale, con assoluto cinismo affermando: “L’ITALIA E LA SPAGNA USINO IL MES, SE PROPRIO SONO IN DIFFICOLTA’”. Come dire: possiamo morire mentre affoghiamo, e se proprio abbiamo bisogno di aiuto, siamo al massimo disposti ad inviare loro una “incudine” in segno di vicinanza, tanto per farci affondare prima. Non invieranno dunque un salvagente. E’ in pratica la solidarietà dell’aguzzino o se si preferisce la fraternità dell’usuraio senza anima. E’ la prova che l’UE, è solo il vecchio sogno di un impero teutonico, inflessibile, sotto modificate sembianze. Non più quindi l’aquila imperiale, ma l’EURO. Ed è questa l’essenza del nuovo RAICH dell’unione europea, che ha come capitale Berlino e per moneta unica il MARCO. Nel frattempo in Italia, la situazione diviene davvero difficile. Si registrano i primi timidi dubbi di Mattarella e di Conte, sul costrutto europeo, da considerare come alfieri della UE, ma non avevano compreso di avere a che fare con i FALCHI della vita. Si assiste alla tenace fede degli euroinomani incalliti, quali Zingaretti e Gualtieri, ed assistiamo anche alle preghiere televisive di Salvini e perché no di Barbara D’urso. Come se non bastasse, il CLERO GIORNALISTICO, unitamente al circo mediatico in genere, usano la loro strategia preferita: LA DISTRAZIONE DI MASSA e L’OSCURANTISMO SULLE PROBLEMATICHE POLITICHE. Invece che puntare il dito sulla UE, contro la Germania, come è obbligo fare in questo momento, dirottano l’attenzione sulla Ungheria di ORBAN. L’Ungheria, dove il parlamento ha conferito pieni poteri al suo premier, per combattere il CORONAVIRUS, unitamente alla collaborazione dei giornalisti, che riferiscono attimo dopo attimo, quanto il governo ottempera ai suoi doveri verso i cittadini, con i parlamentari tutti, senza maggioranza e senza opposizione.

Aspetto che in Italia, non è avvenuto. Conte è un pretoriano del pensiero unico, in quanto lo stesso premier, ha conferito a se stesso tutti i pieni poteri senza nemmeno averli proposti al parlamento. Nel silenzio generale nel frattempo, si sta instaurando una sorta di stato terapeutico globalista, laddove il problema coronavirus che non deve essere sottovalutato, ha imposto architetti del globalismo dei mercati, capendo che la situazione pandemica può essere anche per il futuro, un nuovo ed eccellente metodo di governo, per far si che i cittadini rinuncino realmente a tutto, pur di sopravvivere in questa vita, che comunque va vissuta. Ad ogni costo! Ma senza ricatti. Sapremo insorgere. Giovanni Coscia