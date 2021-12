Secondo Tax Justice Network, con i soldi nascosti nei paradisi fiscali si potrebbe dare un vaccino anti Covid a mille persone al secondo in tutto il mondo

L’evasione fiscale ha un impatto notevole sulle nostre vite e qualcuno dimostri il contrario. Con i soldi nascosti nei paradisi fiscali si potrebbero vaccinare mille persone ogni secondo, in tutto il mondo. Così facendo l’intera popolazione del pianeta riceverebbe le prime due dosi di vaccino addirittura per tre anni consecutivi. Ogni anno l’Italia perde 5,6 miliardi di euro, tra abusi delle multinazionali, che ammontano a 1,8 miliardi, ed evasione fiscale di persone fisiche, che ammonta a 3,8 miliardi. Tutto questo a vantaggio dei paradisi fiscali. Con queste somme si potrebbero vaccinare con due dosi poco più di 373 milioni di persone, che corrisponderebbero al 619% della popolazione italiana. Insomma, in questo modo, il coronavirus potrebbe essere facilmente debellato, permettendo una ripartenza dell’economia. Questi calcoli sono stati effettati dal Tax Justice Network (Tjn), nel suo ultimo rapporto sullo stato della giustizia fiscale, denominato The State of Tax Justice 2021 e dissuso il 16 novembre. Ogni anno, vengono persi, nei paradisi fiscali 483 miliardi di dollari, pari a 425 miliardi di euro. Da questa somma, vanno detratti 312 miliardi di dollari, corrispondenti a 275 miliardi di euro. E ciò è provocato, come già detto in precedenza, dagli abusi fiscali delle multinazionali. A questi abusi stanno cercando di porre rimedio l’Ocse ed il G20, almeno parzialmente, tramite l’istituzione della tassa minima globale del 15% sugli utili. Gli altri 171 miliardi di dollari, che corrispondono a 150 miliardi di euro, vengono persi a causa dell’evasione offshore provocata dai super-ricchi, fenomeno raccontato dai Pandora Papers.

Lo scorso anno Tax Justice Network ha rilevato che con i mancati introiti pubblici, provocati dall’evasione fiscale internazionale del 2020 e che ammontano a 10,5 miliardi di euro, l’Italia avrebbe potuto assumere ben 379.380 infermieri. I mancati incassi riguardavano per il 9% la spesa sanitaria ed 14,9% quella per l’istruzione. Quest’anno, a causa dwl drastico calo dell’elusione fiscale delle multinazionali Tjn stima che i mancati introiti delle tasse del governo italiano siano equivalenti al 4,88% dell’intero bilancio sanitario della nostra nazione. A livello mondiale, la perdita di 425 milirdi di euro è costituita solo dalle perdite fiscali dirette che possono essere osservate dalle dichiarazioni delle stesse multinazionali e dai dati bancari raccolti dai governi. Le perdite indirette, invece, non vengono prese in considerazione e sono quelle che, per reazione a catena, derivano da abusi fiscali che accelerano la corsa al ribasso e riducono le aliquote a livello globale. Il Fondo monetario internazionale stima che queste indirette siano tre volte maggiori delle perdite dirette. Come detto pocanzi, le perdite indirette derivano da abusi fiscali globali da parte delle multinazionali. Non esistono dati certi sulle perdite indirette provocate dall’evasione fiscale offshore delle persone fisiche. Lo studio rileva che la maggiore responsabilità dell’evasione fiscale internazionale ricade sui membri dell’Ocse, che sarebbe l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. Nonostante gli impegni assunti da parte dei suoi membri sulla riduzione di questi abusi fiscali globali, i paesi aderenti sono responsabili del 78% delle perdite fiscali che i paesi subiscono ogni anno. Al primo posto, di questo elenco di paesi, risulta esserci il Regno Unito, responsabile di oltre un terzo, pari al 39%, della perdita fiscale mondiale. Secondo i ricercatori di Tjn, il Regno Unito facilita questi abusi sulle tasse attraverso una rete composta dai territori britannici d’oltremare come le isole Cayman, e delle dipendenze della Corona come Jersey e della City di Londra. Questo insieme di territori che possiamo tranquillamente definire la ragnatela del Regno Unito ed a cui si aggiungono stati come i Paesi Bassi, il Lussemburgo e la Svizzera, è responsabile per oltre la metà delle perdite fiscali che il mondo subisce e che si possono quantificare al 55%. Per questo motivo, questi stati possono essere tranquillamente definiti collettivamente come l’asse dell’elusione fiscale e costano al mondo oltre 236 miliardi di euro di perdite annuali, equivalenti ad oltre 18 volte la quantità di denaro che si sarebbe prevista per la spesa inerente l’acquisto mascherine contro il covid per gli anni 2020 e 2021. I principali studi sull’entità di questi trasferimenti derivanti dai profitti societari dei paesi ad alta tassazione, verso i paradisi fiscali, stimano che le multinazionali spostano tra i 900 ed 1.100 miliardi di dollari ogni anno offshore. E’ una cifra che corrisponde a circa il 40% dei profitti realizzati all’estero dalle grandi corporation. Le perdite di gettito fiscale oscillano tra i 90 ed i 307 miliardi di dollari ogni anno. Queste pratiche di elusione colpiscono le finanze pubbliche anche indirettamente, favorendo così una corsa al ribasso dell’imposta che grava sulle società. Una rincorsa alla quale la tassa minima globale dovrebbe porre fine. Questi effetti indiretti, però, aumentano le perdite di gettito fiscale per un ammontare pari ad una cifra che oscilla tra i 500 ed i 650 miliardi di dollari l’anno. Questa evasione fiscale con le sue elusioni sta colpendo più duramente i paesi più poveri. Infatti, mentre i paesi con il reddito più elevato perdono più tasse in termini assoluti e, cioè, 390 miliardi di euro l’anno, i loro mancati introiti rappresentano una quota minore delle loro entrate, che corrispondono al 9,7% dei loro budget collettivi per la salute pubblica.

Al confronto, invece, i paesi a basso reddito , perdono meno tasse in termini assoluti e, cioè, 35 miliardi di euro l’anno, ma le loro perdite rappresentano una quota molto più elevata delle loro entrate e delle spese fiscali correnti. Infatti, complessivamente, i paesi a basso reddito perdono l’equivalente di quasi la metà, pari al 48%, dei loro budget per la sanità pubblica. Secondo il report, per ogni dollaro speso dai paesi Ocse, impegnati nel programma Covax, che sarebbe l’iniziativa dell’Onu che punta a distribuire due miliardi di dosi di vaccini alle popolazioni povere entro il 2021, ve ne sono altri 43 di tasse perse soprattutto nelle nazioni più bisognose. In totale, i paesi Ocse che partecipano al programma Covax hanno speso 7,7 miliardi di euro , ma sono costati al mondo 333 miliardi di euro in tasse perse. Se questi paesi non avessero promesso denaro al progetto Covax, ma avessero semplicemente smesso di facilitare l’abuso fiscale globale, come sottolinea il rapporto di Tax Justice Network, i paesi di tutto il mondo avrebbero potuto raccogliere entrate fiscali sufficienti per vaccinare popolazione globale contro il virus Covid-19 per ben 2,9 volte. Le imposte che perdono i paesi a basso reddito e che vanno a vantaggio dei paradisi fiscali, sarebbero sufficienti, in un anno, a vaccinare il 60% della loro popolazione, colmando il divario con i paesi più ricchi. Alex Cobham, amministratore delegato del Tax Justice Network ha dichiarato che le tasse possono essere il nostro strumento più potente per abbattere le disuguaglianze, ma sono state, invece, rese del tutto facoltative per i super-ricchi.

Si deve riprogrammare il sistema fiscale globale per proteggere il benessere ed i mezzi di sussistenza delle persone più povere rispetto ai desideri delle persone più ricche, o queste crudeltà rivelate dalla pandemia proseguiranno per sempre. Non contando i danni economici già inflitti da questa pandemia, infatti, il costo economico del mancato raggiungimento di una copertura vaccinale sostanziale è altissimo. L’Economist Intelligence Unit stima che i paesi che vaccineranno meno del 60% della loro popolazione entro la metà del 2022 registreranno perdite del Pil per un totale di 2,3 trilioni di dollari nel periodo compreso tra il 2022 ed il 2025. Si tratta di una cifra che equivale approssimativamente al Pil annuo della Francia. Ecco perché l’elusione e l’evasione fiscale hanno un impatto diretto sulle nostre vite. Guido Honorati Broggi